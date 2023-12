Tài tử phim 'Ký sinh trùng' Lee Sun Kyun qua đời trong xe ô tô

Theo trang Yonhap, nam tài tử điện ảnh Lee Sun Kyun được phát hiện đã chết và bị nghi ngờ là tự tử vào sáng 27-12, trong khi nam tài tử đang phải đối mặt với cuộc điều tra về nghi ngờ sử dụng ma túy.

Tài tử Lee Sun Kyun (1975-2023)

Theo đó, trang này cho biết, một người đàn ông khoảng 40 tuổi được phát hiện bất tỉnh trong ô tô tại một công viên ở trung tâm Seoul lúc 10 giờ 30 phút sáng. Cảnh sát sau đó xác định danh tính là diễn viên Lee Sun Kyun. Trên ghế của xe ô tô cũng phát hiện dấu vết của than tổ ong.

Dấu vết của than tổ ong đã được tìm thấy tại hiện trường, dấy lên nghi ngờ về việc Lee Sun Kyun đã lựa chọn cực đoan sau bê bối sử dụng chất cấm.

Nhiều trang tin như AllKpop, SpoTV… cũng đã đưa tin vụ việc của nam tài tử.

Trước đó, cảnh sát cũng đã nhận được tin báo diễn viên Lee Sun Kyun bỏ nhà đi sau khi viết một bức thư tuyệt mệnh.

Hồi tháng 11 vừa qua, diễn viên Lee Sun Kyun đã trải qua ba vòng thẩm vấn của cảnh sát vì nghi ngờ sử dụng cần sa và các loại ma tuý bất hợp pháp khác tại nhà của một nữ tiếp viên làm việc tại một quán bar cao cấp ở quận Gangnam, Seoul, nhiều lần kể từ đầu năm nay.

Cảnh sát điều tra bên cạnh xe hơi của nam tài tử. Ảnh: Yonhap News

Nam diễn viên khẳng định mình bị nữ tiếp viên lừa uống ma túy và không biết mình đang uống thuốc gì.

Trong cuộc kiểm tra thuốc thử ngắn gọn được thực hiện trong quá trình điều tra của cảnh sát và cuộc kiểm tra ma túy trong phòng thí nghiệm do Cơ quan Pháp y Quốc gia tiến hành vào tháng trước, nam diễn viên có kết quả âm tính.

Nam tài tử đến cơ quan điều tra vào tháng trước

Lee Sun Kyun sinh ngày 2-3-1975, là một diễn viên người Hàn Quốc.

Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò là diễn viên sân khấu nhạc kịch. Sau đó, anh tham gia nhiều dự án phim truyền hình trên KBS Drama City và MBC Best Theater.

Sau đó, anh có cơ duyên gặp đạo diễn truyền hình Lee Yoon-jung tại Làng quốc gia Taereung (2005) và được dự án phim Cửa hàng hoàng tử cà phê số 1 (2007). Ngoài ra còn có các dự án phim như Hương vị tình yêu (2010), Bí mật toà tháp trắng (2011), Golden Time (2012)…

Trong lĩnh vực điện ảnh, Lee Sun Kyun cũng đã nhận được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất từ ​​Liên hoan phim quốc tế Las Palmas de Gran Canaria cho vai diễn trong Paju (2009), sau đó là lời khen ngợi dành cho phim kinh dị bí ẩn Helrial (2012), bộ phim hài lãng mạn All About My Wife (2012), và A Hard Day (2014).

Trong đó, dự án A Hard Day (2014) đã giúp Lee Sun Kyun trở thành “Ảnh đế” ở lễ trao giải Baeksang.

Lee Sun Kyun trong phim Ký sinh trùng

Đến năm 2019, Lee Sun Kyun một lần nữa tạo tiếng vang khi tham gia dự án phim Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon-ho và phim đã thắng lớn tại lễ trao giải Oscar 2020, với những hạng mục quan trọng như Phim hay nhất; Đạo diễn xuất sắc nhất; Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Phim quốc tế xuất sắc nhất.

