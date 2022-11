Tài xế cầm dao đe dọa trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương bị phạt

(PLO)- Cục CSGT Bộ Công an đã mời làm việc tài xế Nguyễn Văn H, người chạy xe khách cầm dao đe dọa tài xế ô tô con trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Ngày 18-11, Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đã mời tài xế xe khách 63B-011.62 và tài xế xe con 51G-544.52 đến trụ sở để làm việc vì liên quan vụ cầm dao đe dọa vào chiều 10-11 trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương .

Theo đó, tài xế xe khách tên Nguyễn Văn H (39 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đã giao nộp con dao dùng đe dọa tài xế ô tô con.

Căn cứ những chứng cứ có được, Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã lập biên bản tài xế H về hành vi dừng xe sai quy định mà không báo hiệu cho các phương tiện khác trên đường cao tốc. Với lỗi này, tài xế Hợi bị phạt từ 11 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng D trong 3 tháng.

Nguyên nhân của vụ việc bước đầu được xác định là do va chạm giao thông. Tài xế H khai đã cầm dao đến cãi vã với tài xế ô tô con.

Về việc va quẹt, gây trầy xước sơn xe, hai bên đã hòa giải.

Như PLO đã thông tin, chiều 10-11, anh Trần Hồ K (32 tuổi, ngụ TP.HCM) chở hai du khách nước ngoài trên ô tô 7 chỗ chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương (hướng từ Tiền Giang đi TP.HCM). Khi đến đoạn thuộc TP Tân An, tỉnh Long An thì bị xe khách 29 chỗ 63B - 011.62 do tài xế Nguyễn Văn H cầm lái va chạm làm xe anh K hư hỏng phần hông phía sau.

Lúc này anh Kiệt điều khiển phương tiện đuổi theo xe khách đến địa bàn huyện Bến Lức để chặn và yêu cầu xe khách dừng lại để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên xe khách này không dừng.

Sau đó, xe khách vượt qua, chặn xe anh K và khi các phương tiện dừng trên cao tốc, tài xế trên xe khách bước xuống xe, tay cầm dao đi đến xe anh K cãi vã...

HUỲNH DU