2 ô tô va chạm, cao tốc TP.HCM – Trung Lương kẹt xe nhiều giờ

(PLO)- Rạng sáng nay cao tốc TP.HCM – Trung Lương bị ùn tắc kéo dài khoảng 6km trong nhiều giờ liền do va chạm giữa xe tải và xe đầu kéo.

Vào lúc 3 giờ 55 phút rạng sáng 18-11, trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương đoạn Km42+300 thuộc xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang hướng TP.HCM đi Miền Tây đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe tải 63H-017.61 và xe đầu kéo 71C-079.41 kéo theo rơmooc 71R-001.29 gây kẹt xe.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng do xe container sau khi đụng vào đuôi xe tải trên làn 1 thì phần đầu kéo bị mất liên kết với romooc, quay ngang chiếm hết 3 làn đường, gây kẹt xe kéo dài khoảng 6km (đến nút Tân An, tỉnh Long An).

Nhận được tin báo, lúc 4 giờ sáng cùng ngày, đội tuần tra Quản lý đường bộ Cao tốc số 2 đã có mặt phối hợp cùng lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.

Theo ghi nhận đến hơn 6 giờ 30 sáng cùng ngày tình trạng kẹt xe trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương hướng TP.HCM đi Miền Tây vẫn chưa được cải thiện, 3 làn xe chính vẫn còn kẹt, các xe đã lưu thông được trên làn khẩn cấp.

ĐÔNG HÀ