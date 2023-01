Tài xế lái xe khách tông rào chắn chuyên dụng của CSGT bỏ chạy

(PLO)- CSGT Bình Định đã lập biên bản đối với tài xế xe khách do có hành vi chở quá số khách theo quy định và không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của lực lượng thi hành công vụ.

Ngày 17-1, thông tin từ Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Bình Định), cho biết đã lập biên bản đối với tài xế xe khách 17B-022.52 về việc chở quá số người theo quy định và không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của lực lượng thi hành công vụ.

Theo đó, chiều 16-1, lực lượng CSGT nhận được tin báo của quần chúng về việc xe khách 17B-022.52 chạy theo hướng Nam – Bắc có dấu hiệu chở quá số người theo quy định nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Sau khi dừng phương tiện, Tổ công tác yêu cầu lái xe là Đào Văn Tình (quê Thái Bình) xuống xe, xuất trình giấy tờ liên quan nhưng người này không chấp hành. Chủ xe là ông ĐVH xuống xe không xuất trình giấy tờ, đồng thời yêu cầu lực lượng CSGT chứng minh hành vi vi phạm.

Mặc dù đã được lực lượng CSGT giải thích và sử dụng hai rào chắn chuyên dụng đặt ở phía trước và sau xe để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian giải quyết vụ việc.

Tổ công tác tiếp tục giải thích và yêu cầu lái xe T. cũng như ông H. xuất trình giấy tờ để Tổ công tác kiểm tra nhưng những người trên xe vẫn không chấp hành, lôi kéo hành khách trên xe cùng tham gia cản trở việc kiểm tra, kiểm soát.

Sau đó, tài xế T. đã lùi xe đâm vào rào chắn chuyên dụng đang đặt phía sau, làm ngã đổ, hư hỏng rào chắn. Tiếp đó, ông H. kéo rào chắn ra để tài xế T. tiếp tục lái xe về phía trước, đâm vào rào chắn chuyên dụng.

Tổ công tác đã tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe Tình vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy tông thẳng vào lực lượng CSGT đang ra hiệu lệnh dừng phương tiện trước đầu xe nhằm trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát của Tổ công tác.

Lúc này, lực lượng CSGT đã mời chủ xe cùng một hành khách khác vào Trạm CSGT Tuy Phước để làm việc. Đồng thời, sau khi tài xế điều khiển xe khách bỏ chạy, lực lượng CSGT đã báo cáo lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh và thông báo cho lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở khu vực từ Km1125 đến Km1185 phối hợp để dừng phương tiện.

Đến 16 giờ 45 cùng ngày, phát hiện xe ô tô khách 17B-022.52 đang từ quán cơm TS (xã Cát Hanh, Phù Cát) đi ra quốc lộ 1 và đi theo hướng Nam - Bắc nên Tổ công tác đã thông báo Tổ tuần tra kiểm soát trên tuyến hỗ trợ và bố trí dừng phương tiện nói trên tại Km1185 quốc lộ 1 (thuộc thôn Bình Long, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) vào khoảng 17 giờ.

Khi dừng được phương tiện, tài xế thừa nhận không xuất trình giấy tờ theo yêu cầu, do đó lực lượng CSGT yêu cầu tài xế đưa xe về Trạm CSGT Tuy Phước (nơi xảy ra hành vi vi phạm) để giải quyết, nhưng tài xế không chấp hành.

Đến lúc này, CSGT phối hợp Công an huyện Phù Mỹ, Công an huyện Tuy Phước kiên trì vận động đưa xe về trụ sở Công an huyện Phù Mỹ để giải quyết, nhưng tài xế tiếp tục chống đối và livetream trên mạng xã hội phản ánh những tình tiết không đúng sự thật về việc kiểm tra, xử lý của lực lượng CSGT nhằm lôi kéo số đông người ủng hộ.

Sau thời gian dài vận động, đến khoảng 21 giờ, lái xe và hành khách trên xe mới hợp tác để đưa xe về trụ sở Công an huyện Phù Mỹ để làm việc.

Tại trụ sở Công an huyện, lái xe đã thừa nhận việc không chấp hành các yêu cầu kiểm tra về giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện là xe ô tô khách 77B-022.52, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Tiếp tục kiểm tra, xác minh, các lực lượng phối hợp đã trích xuất được thiết bị giám sát, ghi hình trên xe của phương tiện và phát hiện tại thời điểm đưa xe vào quán cơm TS, lái xe đã có hành vi xuống khách để trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng CSGT.

Thực tế từ video trích xuất được, cũng như cả lái xe và quản lý xe thừa nhận thì xe ô tô khách 17B-022.52 khi đi qua địa phận tỉnh Bình Định cho đến thời điểm lực lượng CSGT kiểm tra tại Trạm CSGT Tuy Phước là chở 43 người lớn, sáu trẻ em trên xe (theo quy định xe chỉ được chở 34 người), vì vậy, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe, chủ xe về hành vi chở quá số người quy định trên xe và thông báo công khai với hành khách trên xe.

Lực lượng CSGT tỉnh Bình Định đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bình Định phối hợp Sở GTVT tỉnh và Công ty TNHH TMVT Hùng Hưng (đơn vị quản lý xe nói trên) bố trí phương tiện vận chuyển số hành khách trên xe về lại quê nhà ở Tiền Hải, Thái Bình mà không thu thêm bất cứ khoản thu nào, đảm bảo cho người dân về quê ăn Tết an toàn.

Ngoài ra, căn cứ vào các tài liệu, các đoạn video có dấu hiệu của hành vi vi phạm chống người thi hành công vụ nên cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đã củng cố hồ sơ, mời lái xe Tình tiếp tục làm việc để điều tra, xử lý theo quy định.

HUY TRƯỜNG