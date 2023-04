Tài xế vi phạm nồng độ cồn trong khi ô tô đang chở 32 người

(PLO)- Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tài xế xe khách chở 32 người trên ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 16-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Đội CSGT đường bộ (Phòng CSGT) vừa phát hiện một tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn khi chở hàng chục hành khách trên ôtô.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 15-4, tại Km1064 Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) dừng xe ô tô khách 51B-403.93 của nhà xe Phương Trang, chạy tuyến Đà Nẵng - Đăk Nông.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tài xế NTB (53 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Nông) vi phạm nồng độ cồn với 0,127 miligam/lít khí thở. Thời điểm này, trên xe có 32 người.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi trên và đưa xe về tại bến xe Quảng Ngãi để tạm giữ theo quy định, đồng thời yêu cầu công ty xe khách Phương Trang bố trí phương tiện để đưa số hành khách trên tiếp tục di chuyển.

Thời gian qua, lực lượng CSGT Công an Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xế xe khách qua địa bàn Quảng Ngãi. Việc tài xế có nồng độ cồn mà vẫn điều khiển xe khách lưu thông trên đường rất nguy hiểm.

Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, nói: “Hành vi của tài xế rất nguy hiểm, rất may lực lượng CSGT phát hiện kịp thời. Lực lượng làm nhiệm vụ của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm soát chặt phương tiện lưu thông qua địa bàn, khi dừng xe, chúng tôi yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không loại trừ bất cứ phương tiện nào”, Thượng tá Giang thông tin.

CSGT phát hiện thuyền trưởng tàu thủy 700 tấn vi phạm nồng độ cồn (PLO)- Ông L là thuyền trưởng của con tàu thủy 700 tấn vi phạm nồng độ cồn ở mức 1 quy định tại Nghị định 139/2021.

THANH NHẬT