CSGT phát hiện thuyền trưởng tàu thủy 700 tấn vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Ông L là thuyền trưởng của con tàu thủy 700 tấn vi phạm nồng độ cồn ở mức 1 quy định tại Nghị định 139/2021.

Thông tin từ Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho hay, chiều 14-4, tổ công tác của Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến sông Lô đoạn qua TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. CSGT kiểm tra tàu có trọng tải toàn phần hơn 700 tấn do ông NHL (ngụ ở tỉnh Phú Thọ) cầm lái. Ông L đồng thời là thuyền trưởng của con tàu này.

Kết quả đo nồng độ cồn của lái tàu là 0,056 mg/l khí thở. Vi phạm ở mức 1 quy định tại Nghị định 139/2021. Ngoài ra, phương tiện cũng được xác định có vạch dấu mớn nước an toàn không đảm bảo quy định.

Với vi phạm trên ông L sẽ bị xử phạt 3-5 triệu đồng về hành vi có nồng độ cồn ở mức dưới 0,35 mg/l khí thở và 1-2 triệu đồng vì vạch dấu mớn nước an toàn phương tiện không đảm bảo.

Cục CSGT cho biết từ ngày 1-3 đến nay, lực lượng cảnh sát đường thủy toàn quốc đã xử lý 13 trường hợp lái tàu và thuyền viên vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, đối với tàu chở hàng là chín trường hợp, tàu chở khách là bốn trường hợp. Các trường hợp vi phạm thường được phát hiện vào thời điểm 5-18 giờ hàng ngày.

Theo đại diện Cục CSGT, nhiều lái tàu, thuyền viên chủ quan với hành vi sử dụng rượu bia sau đó điều khiển, vận hành phương tiện thủy. Hành vi này được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm bởi các phương tiện thủy chở hàng hay chở khách trên sông, biển, khi xảy ra tai nạn sẽ dẫn đến hậu quả thiệt hại lớn.

“Nếu xảy ra sự cố, công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn trên sông nước sẽ rất khó khăn. Việc tai nạn với phương tiện thủy thường gây thiệt hại lớn về người và tài sản”, đại diện Cục CSGT thông tin thêm.

PHI HÙNG