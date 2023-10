Tạm dừng phiên tòa vụ khai thác trái phép 3 triệu tấn than, thu lời bất chính 151 tỉ đồng

(PLO)- HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định tạm dừng phiên tòa xét xử vụ khai thác trái phép hơn 3 triệu tấn than tại Mỏ than Minh Tiến để triệu tập thêm người tham gia tố tụng...

Ngày 13-10, TAND tỉnh Thái Nguyên quyết định tạm dừng phiên tòa xét xử vụ khai thác trái phép hơn 3 triệu tấn than tại Mỏ than Minh Tiến (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Phiên tòa tạm dừng để triệu tập thêm người liên quan. Ảnh: H.N

Phiên tòa diễn ra từ ngày 9-10 và đã kết thúc phần xét hỏi. Trong ngày 13-10, phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng. Trong quá trình tranh tụng, một số luật sư đề nghị triệu tập thêm người liên quan và làm rõ thêm một số tình tiết.

Trước đề nghị này, HĐXX đã tạm dừng phiên tòa để tiến hành hội ý. Sau khi hội ý, HĐXX thấy rằng cần quay lại phần xét hỏi và triệu tập thêm người tham gia tố tụng khác để làm rõ bản chất vụ án. Do đó, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa. Ngày mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Trước đó, trong phần luận tội, VKS đề nghị mức án thấp nhất từ 15-18 tháng tù và cao nhất là 21-23 năm tù đối với 33 bị cáo trong vụ án về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, mua bán trái phép vật liệu nổ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mua bán trái phép hóa đơn.

Với vai trò chủ mưu trong vụ án, bị cáo Châu Thị Mỹ Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước bị đề nghị mức án cao nhất, 21-23 năm tù về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng việc Công ty Yên Phước được cấp phép khai thác khoáng sản tại Mỏ than Minh Tiến (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương do hai bị cáo là anh em song sinh Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang góp vốn, đã cấu kết với Linh, đưa công nhân, máy móc vào khai thác trái phép than, khoáng sản, với công suất vượt nhiều lần trữ lượng được cấp phép.

Từ tháng 6-2018 đến tháng 8-2021, các bị cáo đã khai thác tổng khối lượng hơn 3,1 triệu tấn than và khoáng sản đi kèm, trong khi sản lượng được cấp phép chỉ hơn 136 nghìn tấn.

Để che giấu hoạt động khai thác than trái phép, vượt quá trữ lượng, Châu Thị Mỹ Linh và Công ty Đông Bắc Hải Dương đã tạo lập khống các hợp đồng khai thác than với sản lượng 8.000 tấn/năm; hợp đồng mua bán thành phẩm sau khai thác, và nhiều hóa đơn, chứng từ, nhằm hợp thức việc kê khai, báo cáo với các cơ quan chức năng.

Cùng với đó, Linh chỉ đạo Ngụy Quang Thuyên (nhân viên, được Linh giao quản lý mỏ) lập và ký với Bùi Hữu Khoa (đại diện Công ty Đông Bắc Hải Dương) các biên bản nghiệm thu khối lượng than nguyên khai được khai thác hàng tháng chỉ từ 900 đến 1.400 tấn, để phù hợp với sản lượng khai thác ghi tại hợp đồng khống và phù hợp với số lượng than được phép khai thác hàng năm.

Cáo trạng xác định bị cáo Linh thu lợi bất chính từ việc khai thác than trái phép là 151,7 tỉ đồng.

Liên quan tới Công ty Đông Bắc Hải Dương, để hợp thức số than lậu đã khai thác được, mang đi tiêu thụ, Thanh và Giang đã chỉ đạo kế toán mua 475 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị gồm cả thuế là trên 1.600 tỉ đồng. Nguồn tiền để trả cho việc mua hóa đơn chủ yếu lấy từ tiền bán than lậu.

Trong đó, nhóm Công ty Đông Bắc Hải Dương và 5 công ty tại Hải Phòng do Lã Xuân Hữu điều hành đã ký 9 hợp đồng và 4 phụ lục hợp đồng, xuất bán 315 hoá đơn, với tổng giá trị gồm thuế giá trị gia tăng là hơn 1.097 tỉ đồng.

Tương tự, nhóm này và 6 công ty khác do Trần Ngọc Hán điều hành cũng đã ký 7 hợp đồng, xuất bán 80 hóa đơn mặt hàng than các loại, với tổng giá trị gồm thuế Giá trị gia tăng là gần 532 tỉ đồng.

BÙI TRANG