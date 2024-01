Tạm giữ hình sự người đàn ông đánh cha ruột và vợ chồng em trai

(PLO)- Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đang tạm giữ hình sự người đàn ông đánh người cha ruột và vợ chồng em trai.

Ngày 31-1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Tiên Phước đang tạm giữ hình sự đối với NVS (48 tuổi, ngụ tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) do người này dùng hung khí đánh cha ruột và vợ chồng em trai khiến những người này phải nhập viện cấp cứu.

Ảnh minh hoạ - Ảnh: ĐBP

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 50 phút, ngày 30-1, do mâu thuẫn gia đình, NVS đã dùng một đoạn gỗ đánh vào vùng đầu em ruột là anh NVK (45 tuổi) gây thương tích. Vợ của anh K là chị NTAN (40 tuổi) vào can ngăn cũng bị S đánh vào vùng mặt gây thương tích.

Lúc này, ông NVX (74 tuổi, cha ruột của S) tiếp tục vào can ngăn thì bị S dùng cây xà beng đánh nhiều nhát vào vùng đầu.

Ông X cùng vợ chồng anh K sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Được biết, NVS có biểu hiện của bệnh động kinh.

THANH NHẬT