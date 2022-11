Tạm giữ tài xế lùi xe đột ngột làm chết 3 mẹ con ở Phú Yên

(PLO)- Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn làm ba mẹ con tử vong ở Phú Yên là tài xế xe tải lùi xe không đúng quy định.

Chiều 27-11, một lãnh đạo Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho hay cơ quan CSĐT Công an thị xã quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Dương (35 tuổi, ngụ xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo Công an thị xã Sông Cầu, bước đầu tài xế Trần Hữu Dương khai ông điều khiển xe tải 76H-013.18 từ tỉnh Quảng Ngãi đi TP.HCM.

Chiều 26-11, khi đến đoạn qua xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, ông Dương dừng xe, vào ăn cơm tại một quán ăn ven đường.

Sau khi ăn cơm, khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Dương tiếp tục điều khiển xe tải chạy về hướng nam. Xe chạy được vài trăm mét thì tài xế Dương phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn nên cho dừng xe đột ngột, rồi điều khiển xe lùi lại để quán vào lấy điện thoại.

Do xe tải lùi đột ngột, không quan sát nên tông ngã, cán vào xe máy chạy cùng chiều phía sau. Xe tải cuốn xe máy cùng ba người trên xe máy vào gầm, làm cả ba tử vong.

Ba nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thinh (41 tuổi, ngụ thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) cùng hai con Nguyễn Đăng Kha (17 tuổi), Nguyễn Xuân Nhi (6 tuổi).

Ba mẹ con bà Thinh bị nạn khi đang trên đường trở về sau khi đi xe máy ra Bình Định thăm con trai bà Thinh đang làm nghĩa vụ quân sự.

Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan điều tra nhận định tài xế Trần Hữu Dương điều khiển xe tải chạy lùi không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau, không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe.

Kết quả kiểm tra của Công an thị xã Sông Cầu đối với ông Dương ngay sau khi xảy ra tai nạn xác định tài xế này có kết quả âm tính ma túy, không có nồng độ cồn.

Tài xế Trần Hữu Dương có giấy phép lái xe hạng C do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi cấp tháng 7-2020, có giá trị đến ngày 23-7-2025.

Cơ quan chức năng cũng xác định ô tô tải 76H-013.18 nhãn hiệu Hino có giấy chứng nhận đăng ký do Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 20-12-2021 cho ông Mai Văn Nhạn (56 tuổi, ngụ xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), giấy chứng nhận kiểm định an toàn thời hạn hai năm do Công ty CP Đăng kiểm và dịch vụ giao thông ở tỉnh Bến Tre cấp.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực qua đoạn đường trên có mưa. Trên ca bin xe tải, ngoài tài xế Dương đang điều khiển còn có tài xế thứ hai và một phụ xe .

TẤN LỘC