Tăng án 2 cựu công an dùng nhục hình ở Đồng Tháp

Ngày 27-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm (lần 3) đối với hai bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng và Phạm Xuân Bình (cùng là cựu cán bộ đội điều tra Công an TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) về tội dùng nhục hình.

HĐXX chấp nhận kháng nghị của VKSND cấp cao tại TP.HCM theo hướng tăng nặng hình phạt đối với hai bị cáo. HĐXX tuyên phạt bị cáo Tòng 5 năm 6 tháng tù (sơ thẩm 2 năm tù), Bình 5 năm tù (sơ thẩm 1 năm 6 tháng tù) về tội dùng nhục hình.

Theo HĐXX, việc cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ để làm căn cứ tuyên xử các bị cáo dưới mức khởi điểm của khung hình phạt là không tương xứng mức độ, tính chất, hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.

Đối với kháng cáo về trách nhiệm dân sự của Công an TP Cao Lãnh, HĐXX xét thấy pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này, hai bị cáo Tòng và Bình thực hiện nhiệm vụ do Công an TP Cao Lãnh giao. Án sơ thẩm buộc Công an TP Cao Lãnh bồi thường cho bị hại là phù hợp và Công an TP Cao Lãnh có quyền yêu cầu các bị cáo hoàn trả lại.

Từ đó, HĐXX buộc Công an TP Cao Lãnh tiếp tục bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần… 195 triệu đồng cho phía bị hại.

Mẹ ruột của bị hại NTT tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: MC

Đối với việc luật sư bào chữa của bị cáo có khiếu nại về tố tụng, HĐXX xét thấy vụ án đã huỷ hai lần, kéo dài hơn 10 năm, cấp sơ thẩm có thiếu sót như nhận định của các bản án phúc thẩm nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án, nên việc đề nghị tiếp tục huỷ án là không cần thiết.

Về việc các bị cáo cho rằng bỏ lọt tội phạm, theo lời khai của nhân chứng, ngoài hai bị cáo còn có một số các người khác tham gia đánh bị hại… Xét thấy, quá trình điều tra cấp sơ thẩm đã nhận định chưa đủ cơ sở để kết luận về vai trò đồng phạm của những người này, do đó CQĐT sẽ tiếp tục làm rõ, nếu có căn cứ sẽ xử lý.

Theo hồ sơ, trong thời gian tạm giữ NTT để điều tra vụ án trộm cắp tài sản, do bực tức T không nhận tội nên Tòng và Bình đã có hành vi đánh người. Từ 18 giờ 30 phút đến 24 giờ ngày 16-11-2012, tại phòng làm việc của Công an TP Cao Lãnh, cả hai đã dùng tay, chân và dùi cui đánh vào vai, đùi T nhiều cái dẫn đến hậu quả làm T tử vong…

Đây là vụ án kéo dài hơn 10 năm. Mẹ ruột của bị hại NTT cho biết chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào từ phía Công an TP Cao Lãnh.

Xét xử sơ thẩm lần 1 vào tháng 5-2016, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Tòng 1 năm 6 tháng tù, Bình 11 tháng 11 ngày tù. Hai bị cáo kháng cáo kêu oan.

Tháng 4-2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án vì cho rằng chỉ dựa vào lời khai của bị cáo Bình để kết tội các bị cáo là thiếu căn cứ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Năm 2018, xét xử sơ thẩm lần 2, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên mức như bản án sơ thẩm lần 1. Sau đó, cấp phúc thẩm hủy án.

Tháng 5-2022, xét xử sơ thẩm lần 3, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Tòng 2 năm tù, bị cáo Bình 1 năm 6 tháng tù về tội dùng nhục hình.

Sau khi có bản án sơ thẩm lần 3, VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã có kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt đối với hai bị cáo.

SONG MAI