Tặng bằng khen cho người dân truy bắt nhóm khủng bố trụ sở xã ở Đắk Lắk

(PLO)- Năm cá nhân là những người dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Chiều 29-6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk và trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho năm cá nhân là những người dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Những cá nhân được trao bằng khen, gồm: Ông Trần Đình Lộc (ngụ thôn 24, xã Ea Ning), ông Y Che Bđáp (ngụ buôn Ktur, xã Ea Ktur), ông Nguyễn Phi Long (ngụ thôn 23, xã Ea Ning), ông Nguyễn Quốc Hùng (ngụ thôn 11, xã Ea Ktur, đều ở huyện Cư Kuin) và bà H’liên Niê (buôn Trưởng buôn Ea Liăng, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk).

Đây là những cá nhân không chỉ tích cực tham gia truy bắt các đối tượng gây ra vụ mất an ninh trật tự tại địa bàn huyện Cư Kuin vào rạng sáng 11-6 mà còn cung cấp, giúp đỡ lực lượng công an, chính quyền địa phương truy bắt đối tượng đang lẩn trốn.

Ghi nhận những đóng góp của quần chúng nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, quần chúng nhân dân đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Trong thời kỳ hội nhập, đổi mới, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục khẳng định vai trò của nhân dân, đặc biệt coi trọng công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, coi đó là công tác trọng tâm, có tính chiến lược trong đường lối chỉ đạo thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 23-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”. Cơ quan điều tra đã khởi tố 84 bị can, trong đó bắt tạm giam 75 bị can về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” (theo Điều 113 Bộ Luật hình sự năm 2015), khởi tố bảy bị can về tội “không tố giác tội phạm” (Điều 390 Bộ Luật hình sự năm 2015), một bị can về tội che giấu tội phạm (Điều 389 Bộ Luật hình sự năm 2015), một bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” (Điều 348 Bộ Luật hình sự năm 2015). Các quyết định nêu trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Đến nay, thu giữ 23 khẩu súng các loại (súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế), 02 lựu đạn, 1.199 viên đạn các loại, 15 kíp nổ, 1,2kg vật liệu nổ, một nòng giảm thanh, hai ống ngắm, một bộ mô hình mìn tập, 30 dao, 10 cờ FULRO và nhiều phương tiện, thiết bị gây án của các đối tượng.

Khởi tố 84 bị can liên quan vụ khủng bố ở Đắk Lắk (PLO)- Bộ Công an đánh giá đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các đối tượng rất man rợ…

VŨ LONG