Tăng trưởng GRDP năm 2022 của tỉnh Đồng Nai đạt trên 8,5%

(PLO)- Tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt gần 240.000 tỉ đồng, tăng 8,52% so với cùng kỳ.

Ngày 1-12, UBND tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2023.

Về tăng trưởng kinh tế, dự ước năm 2022, tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (theo giá so sánh 2010) đạt gần 240.000 tỉ đồng, tăng 8,52% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng năm nay tăng cao hơn so với mức tăng năm 2021 và vượt khoảng 2% mục tiêu đề ra.

Theo đó, nguyên nhân tăng trưởng đạt khá do bước sang năm 2022 tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, hầu hết các doanh nghiệp lao động đã trở lại làm việc, sản xuất công nghiệp phục hồi khá nhanh, đặc biệt là khu vực công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 60% trong GRDP có sự phục hồi nhanh.

Các doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu; thị trường xuất khẩu 6 tháng đầu năm có nhiều thuận lợi, hợp đồng xuất khẩu tăng khá, thị trường trong nước phục hồi rõ nét, các hoạt động thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí, vận tải đã hoạt động bình thường trở lại.

GRDP bình quân đầu người năm 2022 dự ước đạt 132,38 triệu đồng, tăng 9,16% so năm trước. GRDP bình quân đầu người năm 2022 theo USD dự ước đạt hơn 5.717 USD, tăng 7,81% so năm trước.

Đầu tư trong nước tính đến cuối tháng 11-2022, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn khoảng 2.536 tỉ đồng, bằng 20% so với cùng kỳ. Đến nay số dự án còn hiệu lực là 1.075 dự án với số vốn 306.466 tỉ đồng.

Về thu hút đầu tư từ khu vực nước ngoài (FDI) trong năm đạt khoảng 1.087 triệu USD, trong đó cấp mới 40 dự án với tổng vốn hơn 447 triệu USD và 86 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung hơn 640 triệu USD. Các dự án mới của nhà đầu tư chủ yếu thuộc các quốc gia châu Á, phần lớn vẫn là các dự án của Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc. Số dự án FDI còn hiệu lực là 1.553 dự án với số vốn 33,20 tỉ USD.

Như vậy thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài năm 2022 trên địa bàn tỉnh giảm mạnh về số dự án mới, số vốn đăng ký cấp mới, số dự án bổ sung tăng vốn so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt là đầu tư trong nước.

Nguyên nhân, kết quả thu hút đầu tư giảm do việc triển khai áp dụng pháp luật Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị ... và các văn bản dưới Luật để giải quyết các thủ tục đầu tư thời gian qua đang gặp một số vướng mắc.

VŨ HỘI