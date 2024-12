Tăng trưởng kinh tế năm 2024 của Hải Dương đứng thứ 6 cả nước 09/12/2024 16:30

(PLO)- Tăng trưởng kinh tế của Hải Dương năm 2024 ước đạt 10,6%, đứng thứ 6 cả nước, tăng 7 bậc so với năm 2023.

Ngày 9-12, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ 28 (kỳ họp thường lệ cuối năm). Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày từ ngày 9 đến 11-12.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu đã trình báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, kế hoạch năm 2025, trong đó, các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh là điểm sáng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 212.386 tỉ đồng, tăng gần 1,13 lần so với năm 2023.

Tăng trưởng kinh tế của Hải Dương năm 2024 ước đạt 10,6%, đứng thứ 6 cả nước.

Tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt trên 10,2%, vượt chỉ tiêu đặt ra (Chỉ tiêu 9%), đứng thứ 6/63 tỉnh thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2023.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 28.813 tỉ đồng, tăng 46,7% so với dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 64.360 tỉ đồng, tăng 12,1%.

Thu hút đầu tư trong nước đạt kết quả tích cực (ước tổng vốn đăng ký khoảng 11.489 tỷ đồng tăng gấp 1,2 lần); thu hút đầu tư nước ngoài đạt 718,1 triệu USD; thành lập mới 2.000 doanh nghiệp, tăng 6,2%.

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị tiếp tục được chú trọng và thu được nhiều kết quả tích cực.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội tỉnh Hải Dương đạt được nhiều kết quả nổi bật như chất lượng giáo dục các cấp tiếp tục được cải thiện, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; đạt mục tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (93,75%).

Lao động việc làm, bảo đảm an sinh xã hội đạt được những kết quả tích cực; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.