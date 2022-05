Tập đoàn Phú Cường trao sổ hồng NƠXH cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an

Sáng 21-5, Công ty CPĐT Phú Cường (thành viên Tập đoàn Phú Cường) tổ chức bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng) cho các cán bộ chiến sĩ (CBCS).

Dự án chung cư Bộ Công an thuộc phường Bình An, quận 2 nay là phường An Khánh, TP Thủ Đức có quy mô 3 block với hơn 1.200 căn hộ. Trong đó có 956 căn hộ nhà ở xã hội được Bộ Công an giao Công ty Phú Cường làm chủ đầu tư.

Anh Phạm Anh Tuấn – cán bộ công an đang công tác tại phường An Khánh (Thủ Đức) vui mừng chia sẻ: “Chưa đầy 18 tháng sau khi đăng ký mua, chúng tôi được nhận bàn giao nhà. Thật sự, chúng tôi đã rất ngạc nhiên vì NƠXH nhưng chất lượng vượt trên cả sự mong đợi, giúp chúng tôi yên tâm an cư – lạc nghiệp. Trước đó, chúng tôi cũng lo lắng vì có rất nhiều dự án đã nhận nhà vào ở cả chục năm trời nhưng vẫn chưa nhận được sổ hồng. Để có sổ hồng sớm cho cư dân là sự nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư".

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Như – Tổng giám đốc Công ty Phú Cường cho biết: “Chung cư Bộ Công an là dự án nhà ở xã hội được đánh giá cao về tiến độ, mỹ quan, chất lượng tương đương nhà ở thương mại, trở thành dự án tiên phong tại khu vực phía Nam, hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở dành cho CBCS của lãnh đạo Bộ Công an.

Thời gian qua, công ty đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan ban ngành, thực hiện đầy đủ hồ sơ để có giấy chứng nhận sớm nhất cho người mua nhà.

Có thể nói đây là một trong những dự án NƠXH tiên phong ở TP.HCM hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho khách hàng.”

Bà Như cho biết một dự án NƠXH từ chủ trương đến hoàn thành, bàn giao cho người mua nhà và thực hiện cấp giấy chứng nhận là cả một câu chuyện gian nan, với nhiều bất cập mà không nhiều doanh nghiệp đủ tâm huyết để theo đuổi.

"Chúng tôi hiện đang có quỹ đất tại TP.HCM các tỉnh miền Đông Nam bộ và ĐBSCL, phù hợp để phát triển các dự án NƠXH với chất lượng đảm bảo và có mức giá phù hợp cho người có thu nhập thấp và trung bình. Theo kế hoạch trong 3 – 5 năm tới, chúng tôi sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 căn hộ nhà ở xã hội" - bà Ngọc Như nói.

Trước đó, Tập đoàn Phú Cường cũng đã bàn giao giấy chứng nhận cho toàn bộ căn hộ thương mại (hơn 200 căn) thuộc dự án này.