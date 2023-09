Tàu, phà từ Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại tạm ngừng hoạt động

(PLO)- Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang đã ngưng cấp phép các tuyến tàu, phà từ đất liền đi các đảo và ngược lại

Sáng 2-9, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 3, thời tiết trên biển có gió giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, nên Cảng vụ đã ngưng cấp phép các tuyến tàu, phà từ đất liền đi các đảo và ngược lại.

Theo đó, các tuyến tàu, phà từ TP Rạch Giá đi TP Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn và ngược lại; từ TP Hà Tiên đi TP Phú Quốc và ngược lại tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Gia đình chị Võ Thị Ánh Hồng (ngụ TP Cần Thơ) kể: “Gia đình bốn người dự định đi Phú Quốc chơi. Khi mọi người đến TP Rạch Giá chiều 1-9, thời tiết đã có mưa, nhưng nán lại đến sáng nay để chờ tàu. Tuy nhiên, đến nhận vé thì nhân viên thông báo tàu tạm ngưng hoạt động do thời tiết, giờ chỉ còn cách đón xe quay về Cần Thơ".

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hồi 7 giờ ngày 2-9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15 km/giờ.

Do tác động của bão, thời tiết Nam Bộ có nhiều mây, có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to, ngày có lúc giảm mây hửng nắng. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng với đó, thời tiết trên các vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có nhiều mây, có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có gió tây nam cấp 6, giật cấp 7-8; từ Cà Mau đến Kiên Giang cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Độ cao sóng từ 1,5-3m.

CHÂU ANH