(PLO)- Mới đây, tại Abu Dhabi đã ra mắt chiếc taxi nước in 3D đầu tiên và nó đã phá kỷ lục thế giới.

Được biết, ngành hàng hải đang nỗ lực phát triển và thực hiện các giải pháp xanh để không phát thải và bền vững lâu dài.

Taxi nước in 3D đầu tiên phá kỷ lục thế giới. Ảnh: Autoevolution.

Một trong những thành tựu mới nhất và là một trong những giải pháp hứa hẹn nhất là sử dụng in 3D cho thuyền. Chiếc hiện nay chính thức là loại lớn nhất trên thế giới đã được ra mắt tại Abu Dhabi (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất)

Chiếc taxi nước 3D này được giới thiệu tại triển lãm Thuyền Quốc tế Abu Dhabi năm nay và đây là một mẫu thuyền đầy bất ngờ.

Mặc dù, nó không phải là thứ sang trọng nhất hay mạnh mẽ nhất. Thay vào đó, nó chính thức là chiếc thuyền in 3D lớn nhất thế giới, được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận.

Hiện nó được trưng bày tại Bến 006, nơi du khách tại Triển lãm Thuyền Abu Dhabi có cơ hội chiêm ngưỡng cận cảnh sản phẩm tiên phong này.

Hiện tại, con tàu phá kỷ lục này vẫn còn khá bí ẩn. Nó cũng được tuyên bố là taxi nước in 3D đầu tiên trên thế giới, mặc dù không rõ liệu nó có hoạt động tốt hay không.

Theo Al Seer Marine, công ty hợp tác chế tạo chiếc thuyền với Abu Dhabi Maritime (một nhà cung cấp dịch vụ hậu cần hàng hải quốc tế), chiếc tàu thủy tiên phong này được làm từ 67% vật liệu tái chế.

Chiếc thuyền này có chiều dài hơn 39 feet (tương đương 11,98 mét) một chút, đây chính thức là chiếc thuyền in 3D lớn nhất thế giới.

Trước đó đã có một chiếc thuyền đạt được danh hiệu từ 3Dirigo. Cho đến nay, chiếc tàu thủy dài 25 feet (tương đương 7,6 mét), nặng 5.000 lb (2.267 kg) do Trung tâm Vật liệu tổng hợp và Cấu trúc Tiên tiến của Đại học Maine chế tạo là chiếc thuyền lớn nhất được sản xuất độc quyền thông qua in 3D.

Chiếc thuyền in 3D lớn nhất thế giới, được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận. Ảnh: Autoevolution.

Vào năm 2019, khi 3Dirigo được ra mắt, Đại học Maine đã giành được không chỉ một mà là ba Kỷ lục Guinness Thế giới.

Ngoài chiếc thuyền in 3D lớn nhất, nó còn nhận được chứng chỉ cho sản phẩm in 3D rắn lớn nhất và máy in 3D polymer lớn nhất.

Máy in đặc biệt đó được sản xuất bởi Ingersoll Machine Tools và có khả năng in các vật thể có chiều dài lên tới 100 feet (khoảng 30,4 mét), rộng 20 feet ( khoảng 6 mét) và cao 10 feet ( khoảng 3 mét).

Ấn tượng như 3Dirigo, các nhà phát triển của nó đã nói rõ rằng công nghệ in 3D chưa đủ trưởng thành để có được những chiếc tàu sẵn sàng sản xuất.

Vào thời điểm đó, tiềm năng chính của công nghệ này đối với ngành hàng hải có liên quan đến việc sản xuất khuôn mẫu cho thân tàu và các bộ phận khác một cách hiệu quả.

Được biết, 3Dirigo dựa trên thiết kế của Navatek và chỉ mất hơn 70 giờ để in. Hiện nay, người giữ kỷ lục thế giới mới ở UAE tuyên bố đây cũng là chiếc taxi nước đầu tiên được sản xuất bằng công nghệ này, có thể mở đường cho các hoạt động thương mại bền vững.

Lợi ích chính của taxi in 3D là tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc bằng cách bỏ qua quá trình sản xuất thông thường và chúng có thể được tái chế hoàn toàn khi không sử dụng nữa thay vì nằm ở bãi rác.

Theo Al Seer Marine- công ty hợp tác chế tạo chiếc thuyền, thành tựu nổi bật này còn nhằm khuyến khích ngành tích hợp các công nghệ mới và bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

