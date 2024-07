Các nhà cầm quân Malaysia dự đoán Tây Ban Nha sẽ thắng Anh 2-0? 13/07/2024 14:57

Tây Ban Nha thắng Anh 2-0 ở chung kết Euro 2024. Đó là là lời nhận định của HLV Ong Kim Swee, một nhà cầm quân rất quen thuộc với fan hâm mộ Việt Nam khi ông dẫn dắt tuyển Malaysia, U-23 Malaysia và các đội U-21 Malaysia nhiều lần chạm trán với các tuyến đội tuyển Việt Nam.

Hãy nghe những nhà cầm quân Malaysia rất quen thuộc với fan hâm mộ bóng đá Việt Nam dự đoán:

+ HLV Ong Kim Swee: Tây Ban Nha sẽ thắng Anh 2-0. Đó là một đội bóng cực tốt từ đầu giải đến nay toàn thắng. Với tư cách một nhà cầm quân, tôi nhìn thấy ở họ niềm tin cao nhất là toàn đội đã có một tinh thần phấn khích, lạc quan, hân hoan đón nhận từng trận và nhất là trận chung kết.

HLV Ong Kim Swee tin Tây Ban Nha đánh bại Anh 2-0. Ảnh: CTP

Họ có một sự tự tin cao độ. Sự tự tin trong bóng đá là hiểu mình, biết “địch” rất rõ. Họ chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho trận chung kết gặp Anh. Còn với đội Anh, một đội bóng may mắn khi vào đến chung kết, vận may sẽ phải dừng lại thôi, đã bốn trận Anh may mắn rồi. Anh không thể may mắn trước một đối thủ hay nhất giải như Tây Ban Nha.

+HLV Rajagobal: Mọi người đều nghĩ Tây Ban Nha là đội kèo trên và là đội sẽ đánh bại Anh, tất nhiên là thế, dường như cả thế giới nói thế. Nhưng có điều gì đó mách bảo tôi rằng, người Anh sẽ xô đổ được Tây Ban Nha ở trận chung kết Euro 2024 nếu như họ chơi một trận hay nhất giải.

HLV Rajagobal thì tin chẳng có đội nào là không thể đánh bại kể cả Tây Ban Nha ở trận gặp Anh, chung kết Euro 2024. Ảnh: Bernama

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Tây Ban Nha đã thể hiện một thứ bóng đá tốt nhất cho đến nay tại Euro 2024 này. Nhưng trên thế giới này, chẳng có một đội bóng nào là không thể đánh bại.

HLV Rajagobal nói rất chí lý. Chúng tôi còn nhớ chính ông là người dẫn dắt U-23 Malaysia đá SEA Games 2009 tại Lào. Lần đó, ngay ở vòng bảng thì đội của U-23 Malaysia đã bị U-23 Việt Nam (do HLV Calisto dẫn dắt) đánh bại 3-1. Hai đội tái đấu ở chung kết. Buổi tập trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2009 trên sân quốc gia Vientiane của Lào, U-23 Việt Nam tập trước sau đó đến U-23 Malaysia. Chúng tôi còn quan sát thấy rằng, ông Rajagobal còn tỏ ra yếm thế và thinh lặng, tôn trọng khi gặp mặt U-23 Việt Nam. Tuy nhiên sang ngày hôm sau thì U-23 Malaysia đã thể hiện một thứ bóng đá rất khác, thứ bóng đá “hard rock” làm chùn chân các cầu thủ U-23 Việt Nam và họ đã đánh bại U-23 Việt Nam 1-0. Bốn khán đài sân quốc gia Vientiane như sân Mỹ Đình, tức nhuộm đỏ máu áo fan hâm mộ Việt Nam...Ngay sau trận đấu thì từng nhóm fan buồn bã ra về.

HLV Rajagobal cũng là nhà cầm quân từng làm Calisto phải...đau, không chỉ chung kết SEA Games 2009 mà sau đó là bán kết AFF Cup 2010, tuyển Malaysia chơi thứ bóng đá "hard rock" đánh bại Việt Nam 2-0 ở Bukit Jalil sau đó hòa 0-0 ở Mỹ Đình.

Những gì HLV Rajagobal nói về Tây Ban Nha và Anh quả là không sai, chẳng có đội nào là không thể đánh bại cả, kể cả Tây Ban Nha toàn thắng từ đầu VCK Euro 2024 đến trước trận chung kết.

Lamine Yamal sẽ ghi bàn vào lưới Anh? Ảnh: S.E

+HLV Bojan Hodak: Tây Ban Nha sẽ thắng Anh 2-1 vì Tây Ban Nha sở hữu các cá nhân rất chất lượng, họ thể hiện rất tốt từ đầu Euro 2024 đến nay. Hai tiền đạo Dani Olmo và Lamine Yamal thể hiện rất ăn ý, phong độ cao, nhạy cảm, chính bộ đôi này tạo ra sự khác biệt trong trận đấu.

+HLV Akmal Rizal Ahmad: Tôi tin Tây Ban Nha thắng ở trận chung kết. Với Euro 2024 này họ là đội bóng hay nhất. Anh chơi rất thiếu cảm hứng và quá nhiều may mắn. Tây Ban Nha là đội bóng giỏi sở hữu nhiều sao trẻ và những cựu binh rất chất. Tôi tin Tây Ban Nha thắng Anh 2-0.

+HLV Aidil Sharin Sahak: Tôi tin Tây Ban Nha sẽ thắng vì họ đã và đang thể hiện một thứ bóng đá đẹp và nhiều cầu thủ chất lượng hơn Anh. Tây Ban Nha thắng 1-0.

+HLV Azzmi Aziz: Tôi cảm giác Tây Ban Nha thắng Anh 2-1. Tây Ban Nha là đội bóng hoàn hảo nhất, cân bằng nhất các đội dự Euro 2024. Họ đã thể hiện thứ bóng đá tuyệt vời và họ làm tốt trong mỗi trận đấu. Tôi biết đội Anh có tâm lý thi đấu vững chãi, lỳ lợm, đánh bại Anh là điều không phải dễ, nhưng cuối cùng Tây Ban Nha cũng sẽ là kẻ thắng trận.

+HLV P. Maniam: Anh sẽ thắng Tây Ban Nha. Anh vẫn chưa chơi thứ bóng đá tốt nhất mà họ có được, còn ở trận chung kết này họ sẽ thể hiện điều đó, Anh có nhiều cá nhân xuất sắc. Tôi nghĩ Anh sẽ đánh bại Tây Ban Nha 1-0 trong một trận chung kết chỉ 90 phút mà thôi.