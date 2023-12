Ten Hag giải thích lý do Varane không hợp với Maguire

Raphael Varane đã mất vị trí chính thức ở Manchester United trong bối cảnh có tin đồn về mối quan hệ bất hòa với Erik ten Hag, nhưng trung vệ người Pháp này không muốn ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Raphael Varane muốn ở lại Manchester United sau kỳ chuyển nhượng vào đầu năm tới, miễn là… Ten Hag cũng đồng ý.

Varane gia nhập MU từ Real Madrid vào mùa hè năm 2021. Anh được xem là trụ cột ở trung tâm hàng thủ MU trong 2 mùa qua. Tuy nhiên, ở mùa này, HLV Erik ten Hag lựa chọn các phương án phòng ngự khác. Những cầu thủ như Harry Maguire, Jonny Evans, Victor Lindelof và Luke Shaw đã chơi ở vị trí trung tâm hàng thủ MU, trong khi Varane phải ngồi dự bị.

Varane chỉ ra đi nếu MU không còn cần anh. ẢNH: GETTY

Cầu thủ người Pháp đã phải đối mặt với những đồn đoán về tương lai của mình nhưng không có ý muốn rời Old Trafford vào năm mới. Tờ Manchester Everning News (Anh) đưa tin, Varane luôn muốn chơi bóng cho đội chủ sân Old Trafford và sẽ chỉ cân nhắc việc rời đi nếu được thông báo rằng anh không còn nằm trong kế hoạch của “quỷ đỏ” nữa.

Varane đã có 4 lần ra sân thay người và 1 lần đá chính trong 2 tháng qua tại MU. Trước đây, Varane thường xuyên đá chính. Trung vệ người Pháp cũng thường xuyên dính chấn thương nên dù là trụ cột anh vẫn không thể thi đấu nhiều. Mùa này, Varane bị Ten Hag đẩy lên ghế dự bị dẫn đến tin đồn anh bất hòa với ông thầy người Hà Lan.

Tuy nhiên, Ten Hag đã chính thức lên tiếng rằng ông không có vấn đề gì với Varane, việc Varane không đá chính là vì lí do chiến thuật. Ten Hag cho biết, Varane và Maguire không phù hợp để chơi cặp cùng nhau ở trung tâm hàng thủ MU. Đó là lý do Ten Hag thường chỉ chọn 1 trong 2 ra sân đá chính, Maguire đang có phong độ cao nên được Ten Hag chọn. Nó cũng giống như mùa trước Ten Hag chọn Varane thay vì Maguire vì lý do phong độ.

Maguire có phong độ tốt hơn nên được Ten Hag chọn. ẢNH: MIRROR

HLV Ten Hag của MU khẳng định khi được truyền thông hỏi ông có mâu thuẫn với Varane hay không: “Hoàn toàn không. Như tôi đã nói, đó là vì lý do chiến thuật, tại sao tôi chọn những đối tác này. Tôi nghĩ Harry Maguire và Jonny Evans đã làm tốt.

Như tôi đã nói năm ngoái, Harry Maguire không thi đấu nhiều, vì tôi rất hài lòng với màn trình diễn của Raphael Varane. Tôi luôn hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy. Nhưng vào thời điểm này, Harry Maguire đang chơi rất tốt và có sự cạnh tranh nội bộ”.

Varane phần lớn phải đảm nhận vai trò dự bị ở MU trong những tuần gần đây và phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là giành lại vị trí trong đội một. Trước đây, Raphael Varane luôn là trụ cột không thể thay thế ở mọi đội bóng. Anh cùng Real Madrid nhiều lần vô địch Champions League, La Liga và cùng tuyển Pháp vô địch World Cup.

Theo Ten Hag, Varane và Maguire không hợp để chơi cặp cùng nhau ở trung tâm hàng thủ MU. ẢNH: GETTY

Ten Hag đã gợi ý rằng mối quan hệ hợp tác giữa Varane và Maguire ở trung tâm hàng thủ MU là có thể, nhưng nó có những sai sót. Ten Hag cho rằng lối chơi của họ "không trôi chảy và trơn tru" khi chơi cùng nhau do một trong hai người phải chơi trung vệ lệch trái.

Erik Ten Hag lý giải Maguire và Varane không hợp nhau trên sân: “Có những khoảnh khắc trong một số trận đấu mà họ (Maguire và Varane) có thể chơi cùng nhau và họ đã chứng minh rằng họ có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, việc triển khai bóng không trôi chảy khi một trong số họ chơi ở vị trí trung vệ trái.

Bởi vì tôi nghĩ Licha (Martinez), Luke Shaw, rõ ràng là Jonny Evans và Victor Lindelof đều thuận chân phải, nhưng họ có thể chơi thực sự thoải mái bằng chân trái. Sau đó, bạn có thể xây dựng một đội hình tốt hơn để bắt đầu trận đấu”.

GIA ĐỊNH