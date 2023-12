UEFA áp dụng công nghệ mới ở Euro 2024 sau chuỗi sai lầm

LĐBĐ châu Âu (UEFA) giới thiệu công nghệ chạm tay mới tại Euro 2024 sau chuỗi sai lầm. UEFA đang chuẩn bị sử dụng công nghệ vi mạch ở VCK Euro 2024 vào mùa hè này tại Đức, khi họ tìm cách xác định chính xác bóng đã chạm tay cầu thủ hay chưa, cũng như áp dụng các lỗi việt vị bán tự động. UEFA sẵn sàng sử dụng công nghệ microchip để trừng phạt các cầu thủ để bóng chạm tay trong vòng cấm tại VCK Euro 2024.‌

Man City bị FA buộc tội (PLO)- Man City bị FA buộc tội vì phản ứng dữ dội của các cầu thủ với trọng tài trong trận hòa đáng thất vọng với Tottenham tại Premier League.

Con vi mạch mang tính cách mạng sẽ có trong quả bóng Adidas được sử dụng tại Euro 2024. Nó có thể kiểm tra bóng chạm tay, cũng như các lỗi việt vị trong quá trình ghi bàn. Nó sẽ sử dụng công nghệ theo dõi chân tay để tạo ra hình ảnh vi tính hóa giúp hiển thị chính xác vị trí bóng chạm vào cơ thể cầu thủ.

‌Premier League đã phải vật lộn với việc xác định bóng chạm tay cầu thủ và có phạt đền hay không. Nhiều đội bóng ở Premier League đã phàn nàn và phản đối nhiều quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Trong khi đó, UEFA đã vướng vào cơn bão vào tuần trước khi trọng tài trao nhầm quả phạt đền cho Paris Saint Germain trong trận gặp Newcastle tại Champions League.

Tino Livramento để bóng chạm tay trong vòng cấm và Newcastle chịu quả phạt đền đầy tranh cãi. ẢNH: GETTY

Tino Livramento đã để bóng chạm tay trong vòng cấm trong tình huống vô cùng nhạy cảm và đầy tranh cãi, bóng đã chạm vào phần ngực Livramento trước khi bật vào tay. Kylian Mbappe đã thực hiện thành công quả 11m giúp PSG gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ 90+8 của trận đấu.

‌Công nghệ mới này sẽ giúp loại bỏ sự không chắc chắn trong việc ra quyết định của trọng tài theo đúng luật, trong đó luật nêu rõ một bàn thắng sẽ không được công nhận nếu được ghi “trực tiếp từ tay/cánh tay của cầu thủ ngay cả khi vô tình” hoặc trong quá trình tạo nên tình huống ghi bàn.

‌Công nghệ vi mạch cũng đã được LĐBĐ thế giới (FIFA) sử dụng tại World Cup 2022 để thực hiện các pha bắt việt vị bán tự động. Công nghệ này đã đạt thành công rực rỡ, các quyết định được giải quyết nhanh chóng và sau đó được chiếu trên màn hình lớn cho tất cả cùng theo dõi.

UEFA sẽ áp dụng công nghệ mới tại VCK Euro 2024. ẢNH: GETTY

‌Hy vọng rằng Premier League sẽ sử dụng công nghệ việt vị bán tự động trong mùa giải tới. Bây giờ, công nghệ xác định bóng chạm tay mới sẽ được sử dụng ở VCK Euro 2024 tại Đức và nó sẽ là yếu tố quan trọng thay đổi cuộc chơi.

Ở Champions League, UEFA tuân theo luật bóng đá do IFAB đặt ra, trong đó quy định "làm cho cơ thể to hơn một cách bất thường khi để bóng chạm tay" là một hành vi phạm lỗi. Các quy định bắt lỗi để bóng chạm tay được UEFA đưa ra, bao gồm “một cầu thủ cố tình chạm vào bóng bằng tay/cánh tay của họ, ví dụ như di chuyển bàn tay/cánh tay về phía bóng, hoặc chạm bóng bằng tay/cánh tay trong lúc cơ thể họ phình to ra một cách bất thường”.

5 bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của Ronaldo (PLO)- AI đã chọn ra 5 bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của Cristiano Ronaldo, đứng thứ hai là cú đá xe đạp chổng ngược vào lưới Juventus, còn bàn thắng nào của CR7 là đẹp nhất?

PHẠM QUANG