Tham ô tiền hàng của công ty ở Quảng Bình rồi trốn vào TP HCM

(PLO)- Sau hai năm trốn lệnh truy nã, Huy đã bị các lực lượng công an phát hiện và di lý về Quảng Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 26-8, Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình và Công an TP Thủ Đức, TP.HCM bắt giữ Đinh Quốc Huy (32 tuổi, ngụ thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa) trốn truy nã về tội tham ô tài sản.

Theo cơ quan công an, vào tháng 8-2020, Huy là quản lý của Chi nhánh giao hàng nhanh Minh Hóa thuộc Công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh khu vực tỉnh Quảng Bình.

Ngày 26-8-2020, trong quá trình kiểm kê, công ty phát hiện thiếu 17 đơn hàng (tương ứng hơn 18 triệu đồng).

Đối với 17 đơn hàng này, Huy đã trực tiếp nhận đơn và đi giao hàng thành công với tổng số tiền thu hộ là hơn 18 triệu đồng.

Điều đáng nói, Huy đã không cập nhật trạng thái “giao hàng thành công” mà vẫn để trạng thái “chờ giao hàng” trên hệ thống quản lý đơn hàng của công ty đối với 17 đơn hàng này và chiếm đoạt hơn 18 triệu đồng.

Tiếp đó, ba nhân viên giao hàng thuộc Chi nhánh giao hàng nhanh Minh Hoá khi giao hàng thành công và cập nhật trạng thái trên hệ thống quản lý đơn hàng của công ty đã nộp cho Huy số tiền thu hộ khoảng 22 triệu đồng (tương đương với 69 đơn hàng).

Tuy nhiên, Huy cũng chỉ nộp cho công ty chừng 10,8 triệu đồng, số tiền còn lại Huy đã chiếm đoạt. Tổng số tiền mà Đinh Quốc Huy đã chiếm đoạt của công ty là trên 30 triệu đồng.

Qua quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hóa xác định Đinh Quốc Huy đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của công ty và phạm vào tội tham ô tài sản.

Huy sau đó đã bỏ trốn nên Cơ quan công an ra quyết định truy nã. Đến tối ngày 25-8, lực lượng Công an huyện Minh Hóa đã dẫn giải Huy về Quảng Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.

BẢO THIÊN