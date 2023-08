Bắt giữ bị can trộm cắp sau hơn 6 tháng trốn lệnh truy nã

(PLO)- Sau khi phạm tội bị khởi tố, Lê Phi Quậy đã bỏ trốn khỏi địa phương và gần đây quay về Phan Thiết thì bị các trinh sát hình sự bắt giữ.

Ngày 24-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã bàn giao bị can Lê Phi Quậy (35 tuổi) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 13-2-2023, Lê Phi Quậy, ngụ Phước Thể, huyện Tuy Phong thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can nhưng Quậy đã bỏ trốn. Ngày 3-4-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã ra quyết định truy nã Quậy.

Sau một thời gian đi khỏi tỉnh Bình Thuận, gần đây Lê Phi Quậy xuất hiện tại Phan Thiết và lọt vào tầm ngắm của các trinh sát Đội truy nã, truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận.

Chiều 23-8, các trinh sát đã bắt giữ bị can tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết sau hơn 6 tháng trốn lệnh truy nã.

PN