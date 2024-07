Thanh niên 19 tuổi lãnh 19 năm tù vì chém chủ nợ 16/07/2024 16:22

Ngày 16-7, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Nhựt Quân (19 tuổi, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) 19 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 19-3, trong lúc Quân nhậu tại nhà thì NVBĐ (18 tuổi, bạn Quân) nhắn tin yêu cầu Quân trả 2 triệu đồng. Quân cho rằng chỉ thiếu 800.000 đồng nên hai bên xảy ra cự cãi và thách thức đánh nhau.

Ngô Nhựt Quân bị phạt 19 năm tù vì chém bạn tử vong khi bị đòi nợ.

Đến 00 giờ ngày 20-3, sau khi nhậu xong, Quân nhớ lại việc bị đòi nợ nên lấy một cây dao tự chế rồi đi tìm chém Đ. Khi đến khu vực khóm Thị 2, thị trấn Chợ Mới, thấy Đ. đang chơi game, Quân kêu Đ. ra đường nói chuyện. Lúc này Đ. lấy cây dao tự chế ra để chém nhau với Quân.

Trong lúc Quân chém về phía Đ. thì lưỡi dao văng ra khỏi cán dao trúng vào ngực của Đ. Bị hại Đ. cũng rượt chém Quân nhưng chạy khoảng 30m thì gục ngã xuống đường và tử vong.

Cùng ngày, Quân đến công an đầu thú.