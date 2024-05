Thanh niên bị khởi tố vì làm thiếu nữ dưới 16 tuổi mang thai 07/05/2024 10:34

Ngày 7-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Pơloong Bưu (29 tuổi, ngụ xã Axan, huyện Tây Giang) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Làm thiếu nữ dưới 16 tuổi mang thai, Pơloong Bưu bị khởi tố. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Pơloong Năm (19 tuổi, ngụ xã Axan) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Vụ việc xảy ra tại xã Axan.

Qua điều tra, công an nhận định, ngoài bị can đã bị khởi tố, có nhiều tình tiết nghi vấn còn nghi phạm khác đã thực hiện hành vi phạm tội với bị hại.

Từ lời khai và chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang xác định Pơloong Bưu đã nhiều lần dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bị hại, làm nạn nhân có thai.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tây Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngoài việc xử lý nghiêm kẻ gây án, thời gian qua lãnh đạo công an huyện thường xuyên chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an 10 xã tăng cường nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.