Chưa khởi tố vụ tàu kéo sà lan chìm làm 4 người chết, 5 người mất tích 06/05/2024 17:29

(PLO)- Công an chưa khởi tố vụ tàu kéo sà lan chìm trên vùng biển Lý Sơn. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Ngày 6-5, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu kéo sà lan tại vùng biển Lý Sơn.

Tàu kéo sà lan chìm trên vùng biển Lý Sơn khiến ít nhất bốn người chết, năm người có tên trong danh sách khi tàu xuất bến đang mất tích. Ảnh: TN

Các lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã lặn xuống vị trí tàu chìm nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm người mất tích (ngoài bốn thi thể đã tìm được).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết vụ tàu kéo sà lan chìm trên biển làm bốn người chết và năm người khác có tên trong danh sách đăng ký khi tàu rời bến đang mất tích, có tính chất nghiêm trọng.

Do đó, vụ việc sẽ do cơ quan công an thụ lý điều tra, khi đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án theo thẩm quyền.

Bộ đội biên phòng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: TN

Sau 12 ngày xảy ra vụ chìm tàu kéo sà lan ở vùng biển Lý Sơn, cơ quan công an vẫn chưa khởi tố vụ án.

Như PLO thông tin, sáng 24-4, tàu LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883 đang từ Kỳ Hà (Quảng Nam) đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), khi đến khu vực biển cách đảo Lý Sơn khoảng bốn hải lý thì gặp nạn.

Sau khi xảy ra sự cố, ngư dân cùng lực lượng chức năng đã vớt được bốn thi thể.

Tàu kéo LA-06695 mang cấp đăng kiểm VR-SB, DWT: 9, GT: 40, công suất máy 350 CV; sà lan LA-06683 mang cấp đăng kiểm VR-SB, DWT: 1366,49, GT: 659,7. Cả hai tàu đều thuộc Công ty TNHH MTV Minh Linh.