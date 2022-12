Thanh tra Chính phủ yêu cầu xác định lại giá cho thuê hơn 1,1 triệu m2 đất tại Bình Thuận

(PLO)- Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Thuận xác định lại giá cho Khu du lịch sinh thái Mũi Yến thuê 1.171.896 m2 đất, không để thất thoát ngân sách nhà nước và nếu xác định sai thì phải truy thu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch của Bộ VHTT&DL cùng UBND 9 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, TPHCM, Cần Thơ và Bình Thuận).

Theo đó, thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2017 đến 31-12-2017, gồm các nội dung việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch du lịch; việc chấp hành chính sách pháp luật về kinh doanh, đầu tư du lịch; việc cổ phần hóa doanh nghiệp du lịch.

Đối với tỉnh Bình Thuận, có 20 dự án hầu hết đều triển khai chậm so với tiến độ đã cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư.

Nhiều dự án có khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư không thỏa thuận được giá đền bù, hỗ trợ với người dân; do năng lực của chủ đầu tư còn hạn chế; do vướng mắc trong quy hoạch (bị chồng lấn với khu vực quặng titan; quy định giữ nguyên hiện trạng không được phép đầu tư, xây dựng mới công trình tại khoản 1 Điều 79 Luật Tài nguyên, môi trường Biển và hải đảo); do hạ tầng còn thiếu như chưa có đường giao thông, thiếu nước sinh hoạt… Một số chủ đầu tư chậm hoặc chưa nộp tiền thuê đất.

Ngoài ra, Thanh tra còn chỉ ra Công ty TNHH Delta-Valley Bình Thuận chưa đăng ký hợp đồng thuê đất, kê khai thuế và nộp thuế đối với diện tích 2.489.133,0 m2 đã nhận bàn giao từ tháng 1-2011 (đợt 1) và Quyết định 2606/QĐ-UBND ngày 6-12-2011; hay Công ty TNHH Du lịch Nam Thuận Qúy (dự án khu du lịch-biệt thự) chưa thực hiện cam kết ký quỹ theo quy định…

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương và Bộ TN&MT phối hợp xem xét trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh qui hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng titan có xét triển vọng đến năm 2030 tại Bình Thuận để khắc phục tình trạng chồng lấn qui hoạch phát triển du lịch của địa phương.

UBND tỉnh Bình Thuận đôn đốc chủ đầu tư các dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh xác định cụ thể từng loại đất để phục vụ cho việc xác định giá đất cụ thể; ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích đất đã bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng qui định (dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung lũng Đại Dương).

UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT xác định lại giá cho thuê đất của 1.171.896 m2 trong Hợp đồng thuê đất số 189/HDTD ngày 17-9-2008 với Công ty TNHH Mũi Yến, chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Mũi Yến theo đúng mục đích sử dụng đất của dự án; không để thất thoát ngân sách nhà nước. Trường hợp xác định sai thì phải truy thu và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sở TN&MT cần rà soát, đề xuất điều chỉnh khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan thẩm quyền khắc phục tình trạng chồng chéo với quy hoạch phát triển du lịch của địa phương.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND 9 tỉnh, thành phố trong đó có Bình Thuận kiểm điểm theo quy định pháp luật đối với các tập thể, cá nhân có trách nhiệm liên quan; đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, có giải pháp sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được thanh tra chỉ ra.

PHƯƠNG NAM