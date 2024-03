Thanh tra sở VH&TT TP.HCM: Đề xuất phạt 4 cụm rạp để người chưa đủ 18 tuổi vào xem phim Mai

Sáng 1-3, Sở VH&TT TP.HCM đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin chính thức về việc kiểm tra khán giả chưa đủ 18 tuổi vào xem phim Mai tại các cụm rạp trên địa bàn TP.HCM.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí, ông Phạm Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở VH&TT TP.HCM cho biết thông qua rà soát đã phát hiện 4 cụm rạp vi phạm khi cho người chưa đủ tuổi 18 vào rạp xem phim Mai trong 7 cụm rạp được kiểm tra.

Tuy nhiên, 4 cụm rạp vi phạm khi cho người chưa đủ tuổi 18 vào rạp xem phim Mai này không được nêu tên, bởi theo ông Dũng sẽ gây phản cảm cũng như gây ảnh hưởng đến các cụm rạp.

Hành vi vi phạm là "Không bảo đảm người xem phim đúng độ tuổi theo phân loại phim" tại Nghị định số 38/2021 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 128/2022 và Nghị định 129/2021.

Hiện Thanh tra Sở VH&TT đang tham mưu quyết định xử phạt vi phạm hành chính để trình lên Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành theo quy định.

Theo ông Dũng, mức xử phạt theo quy định là 60-80 triệu đồng và hiện Thanh tra Sở VH&TT TP.HCM đang tham mưu mức phạt 70 triệu đồng. Thanh tra sở tiếp tục tổng hợp kết quả kiểm tra của quận, huyện để báo cáo Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Cũng tại buổi gặp gỡ, vấn đề mạng xã hội (MXH) lan truyền clip công an vào rạp kiểm tra khi rạp đang chiếu phim Mai gây tranh luận vì bị cho là gây ảnh hưởng đến người xem cũng được đặt ra.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Văn Dũng cho biết việc kiểm tra sẽ được thực một cách mềm dẻo để không ảnh hưởng đến khán giả xem phim.

Ông Dũng cũng khẳng định việc kiểm tra cũng sẽ đảm bảo tìm được bằng chứng cụ thể, rõ ràng để vấn đề xử phạt được thuyết phục.

Và trong thời gian tới, việc kiểm tra khán giả độ tuổi xem phim sẽ được thực hiện cho tất cả các phim chứ không chỉ là phim Mai của Trấn Thành.

Trao đổi thêm với PLO về việc khán giả chưa đủ tuổi lách luật để vào xem phim hay một số rạp giảm giá vé 30% để thu hút khán giả tuổi học sinh tại một số rạp, ông Dũng cũng cho biết: "Việc khán giả đủ tuổi mới được vào mua vé xem phim hay chưa đủ tuổi sẽ bị từ chối phải được kiểm soát từ cổng vào của rạp còn muốn kiểm soát được vấn đề này phải thông qua CCCD và đó là trách nhiệm của các rạp".

Trước đó, qua nắm thông tin phản ánh trên báo chí về việc một số cụm rạp phổ biến phim Mai, khâu kiểm soát khá lỏng lẻo, để "lọt" nhiều khán giả dưới 18 tuổi mua vé xem phim, ngày 21-2-2024, Thanh tra Bộ VH-TT &DL có Công văn số 14/TTr-VHGĐ gửi Thanh tra các Sở VH-TT&DL, Sở VH&TT về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về điện ảnh tại rạp chiếu phim.

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ, thanh tra VH&TT Công văn số 39/TTS ngày 21-2-2024 về tăng cường kiểm tra xử lý hành vi vi phạm quy định pháp luật về phổ biến phim trên địa bàn TP.HCM gửi Phòng Văn hóa và Thông tin TP Thủ Đức và 21 quận, huyện theo đó đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh lĩnh vực điện ảnh, cơ sở hoạt động kinh doanh, phổ biến phim đang phổ biến phim có dán nhãn 18+, trong đó có phim Mai, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kết quả thực hiện, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện có báo cáo Thanh tra Sở VH&TT để tổng hợp báo cáo Thanh tra Bộ VH-TT&DL theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện đã triển khai thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ VH-TT&DL đến các lực lượng kiểm tra trên địa bàn, trong đó có Đội kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội quận, Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội phường.

Nội dung báo chí có nêu “Công an vào rạp kiểm tra độ tuổi người xem phim Mai của Trấn Thành xảy ra tại phường Nguyễn Cư Trinh do Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội phường thực hiện, trong đó có công an phường là thành viên Tổ kiểm tra. Việc kiểm tra theo đúng quy định pháp luật.