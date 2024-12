Thất thủ trước Manchester United, Pep Guardiola trải lòng 16/12/2024 12:09

HLV Pep Guardiola cay đắng nhận trận ngược trước MU. Ảnh: EPA

Sau bốn chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp chưa từng có, hành trình bảo vệ ngôi vương của Man City có nguy cơ kết thúc trước Giáng sinh.

Man City mới chỉ thắng 1 trong 11 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 8 trận thua. Sau trận thất thủ trước Manchester United, đội bóng của Guardiola đang kém đội đầu bảng Liverpool (đội còn 1 trận chưa đấu) 9 điểm và đứng thứ 5 ngoài nhóm dự Champions League.

“Tôi không có hàng thủ, tôi là ông chủ, tôi là người quản lý. Tôi phải tìm ra giải pháp nhưng tôi không giải được. Đây là một câu lạc bộ lớn, khi bạn thua 8 trong số 11 trận, có điều gì đó không ổn đang xảy ra.

Tôi có thể nói gì? Lịch thi đấu khó khăn, các cầu thủ gặp chấn thương? Không. Tôi là ông chủ, tôi là người quản lý và tôi không đủ giỏi. Đơn giản vậy thôi”, HLV Guardiola chua chát nói sau lần thất thủ trước Manchester United.

Thất bại mới nhất của các cầu thủ Man City là một trong những tổn thất nghiêm trọng, khi nhà vô địch Ngoại hạng Anh đang hướng đến chiến thắng rất cần thiết trước đối thủ cùng thành phố, nhờ pha đánh đầu của Josko Gvardiol trong hiệp một.

Tuy nhiên, Man City đã tự sụp đổ hoàn toàn khi đường chuyền lỗi của Matheus Nunes đến chân Amad Diallo. Và nỗ lực đoạt lại bóng, tiền vệ người Bồ Đào Nha này đã phạm lỗi với cầu thủ chạy cánh của Man United.

Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền để cân bằng tỉ số ở phút 88. Chỉ hai phút sau, đến lượt Diallo lập công để hoàn tất cuộc xoay chuyển tình thế đầy kinh ngạc, đẩy đội bóng đã thống trị Ngoại hạng Anh suốt 10 năm qua vào cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng hơn.

Các cầu thủ Manchester United ăn mừng chiến thắng không tưởng. Ảnh: GETTY

HLV Guardiola nói thêm: “Tôi ngồi đây, trong buổi họp báo này là vì những gì chúng tôi đã làm trong quá khứ. Tôi biết đây sẽ là một mùa giải khó khăn. Ngay từ đầu, tôi đã nói nhiều lần, ngay cả khi chúng tôi đang chiến thắng. Nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại khó khăn đến vậy, như lúc này”.

Thậm chí sau lần thất thủ trước Manchester United, tiền vệ Man City - Bernardo Silva còn chỉ trích nhiều hơn về sự yếu kém của đồng đội khi so sánh những sai lầm ở những phút cuối với đội hình U-15.

“Ở cấp độ này, một hoặc hai trận đấu là không may mắn. Chúng ta không thể nói đây là may mắn hay không may mắn – không phải vấn đề đó.

Nếu chúng tôi đưa ra những quyết định ngu ngốc này khi chỉ còn 3 hoặc 4 phút nữa là hết trận, bạn xứng đáng phải trả giá. Hôm nay, vào phút cuối, chúng tôi đã chơi như những cầu thủ dưới U-15”, tuyển thủ người Bồ Đào Nha bực dọc nói.