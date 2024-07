Thấy người yêu cũ nhậu với trai lạ, người đàn ông liền lái xe đâm vào 17/07/2024 16:13

Ngày 17-7, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử đối với Phan Văn Thành (36 tuổi) và Phạm Phú Long (25 tuổi) cùng trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, tối 4-12-2023, Thành và Long ngồi uống bia với nhóm bạn ở một quán nhậu thuộc quận Sơn Trà. Đến rạng sáng ngày 5-12, nhóm này tiếp tục đi xe máy xuống đường Phạm Văn Đồng để tìm quán nhậu tiếp.

Khi đi ngang công viên Biển Đông, Thành thấy chị Nguyễn Thị Thanh T (30 tuổi, tỉnh Đồng Nai) người yêu cũ của Thành, chị Nguyễn Thị Mộng C (31 tuổi, tỉnh Sóc Trăng) đang ngồi uống rượu với nhóm bạn của ông Lee Kyung Wook (48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Thành nhớ lại trước đó, mối tình của Thành và chị T người yêu cũ bị chị C ngăn cản nên bực tức và Thành điều khiển xe máy đâm vào ghế của ông Lee Kyung Wook.

Khi thấy chị C phản ứng thì Thành tiếp tục dùng chân đạp vào vai của chị C. Sau đó ông Lee Kyung Wook cũng xông vào thì bị Thành đánh liên tiếp vào mặt. Chị C cũng bị Long đánh vào mặt làm gãy xương chính mũi.

Theo kết quả giám định, ông Lee Kyung Wook bị chấn thương mắt trái và tổn thương phần mềm vùng mặt, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 16%. Chị Nguyễn Thị Mộng C bị gãy xương chính mũi, tỷ lệ tổn thương cơ thể 9%.

Cả hai bị cáo trong vụ án đều có nhân thân xấu, từng bị xét xử về các hành vi Trộm cắp tài sản, đánh bạc. HĐXX sau đó đã tuyên bị cáo Phan Văn Thành mức án 3 năm tù, Phạm Phú Long 2 năm 6 tháng tù cùng về tội Cố ý gây thương tích.