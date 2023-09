Thầy trò Troussier vào cuộc chinh phục châu Á

42 đội tuyển U-23 châu Á sắp sửa nhập cuộc chinh phục vòng chung kết vào năm 2024 đồng loạt từ ngày 6 đến 12-9 của 11 bảng đấu (chín bảng bốn đội và hai bảng ba đội) tại một địa điểm tập trung theo thể thức vòng tròn một lượt.

Hai mùa gần nhất, đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) đều vượt qua vòng loại để chơi vòng chung kết U-23 châu Á và mùa này với ưu thế sân nhà Việt Trì (Phú Thọ), thầy trò HLV Troussier có nhiều cơ hội giành ngôi nhất bảng C, đi tiếp.

“Đãi cát tìm vàng” ở đội tuyển U-23 VN

Theo điều lệ vòng loại U-23 châu Á, 11 đội nhất mỗi bảng cùng bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền chơi vòng chung kết với đội chủ nhà Qatar tạo thành 16 đội cuối cùng. Ba đội hay nhất ở giải U-23 châu Á này đồng thời có suất đến Olympic Paris 2024.

Theo đánh giá của AFC, chủ nhà U-23 VN ở bảng C có nhiều thuận lợi giành ngôi nhất bảng, trong khi U-23 Yemen và Singapore sẽ tranh vị trí nhì bảng với hy vọng đi tiếp, còn Guam khó gây bất ngờ.

Từ ngày 29-8, HLV Troussier khi có đầy đủ 35 cầu thủ trẻ trong tay đã bước vào tập luyện chuyên sâu cho vòng loại U-23 châu Á 2024. Nhưng trước đó, ông thầy người Pháp sớm cho hội quân để sàng lọc và chỉ giữ lại bảy cầu thủ mà ông cho là hay nhất. Với đội vô địch U-23 Đông Nam Á của đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn, ông Troussier chỉ đưa lên chín cầu thủ, cùng với nhóm trụ cột vừa lên ở V-League và giải hạng Nhất giúp tuyển trẻ U-23 VN hiện có lực lượng rất dồi dào.

Sự chăm chỉ rèn luyện của các học trò thời gian qua khiến HLV Troussier rất hài lòng, bởi ai cũng thấy rõ tính cạnh tranh rất cao. Sự phù hợp và hiệu quả trong lối chơi của U-23 VN là tiêu chí hàng đầu của ông thầy người Pháp khi phải đắn đo chọn lựa từ 35 cầu thủ xuống còn 23 cái tên trong vài ngày nữa.

Đội hình mạnh nhất của HLV Troussier

Ngay cả những gương mặt gạo cội của U-23 VN vừa vô địch Đông Nam Á lẫn dự nhiều giải quốc tế như tiền đạo Quốc Việt và Văn Trường cũng không có tên, cho thấy HLV Troussier rất khó tính trong việc chọn người, dù ông luôn mở rộng cửa lên tuyển.

Nhưng thực tế ông thầy người Pháp có vẻ ưu tiên hơn cho các học trò giàu kinh nghiệm ở các giải vô địch quốc gia nhờ thời gian ra sân nhiều. Vua phá lưới giải hạng Nhất Thanh Nhàn và cầu thủ xuất sắc nhất Đình Bắc của đội vô địch Quảng Nam có nhiều cơ hội đứng chung đội hình với các đồng nghiệp ở V-League.

Trên mọi vị trí, các tuyển thủ trẻ đều phải dốc sức cạnh tranh gay gắt, như thủ môn Huy Hoàng phải cho thấy mình xứng đáng hơn Văn Việt. Những hậu vệ trẻ như Hồng Phúc, Tuấn Dương, Nam Hải, Minh Trọng, Tuấn Phong… sẽ học hỏi nhiều từ Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Quang Thịnh, Ngọc Thắng từng đá SEA Games 32.

13 tiền vệ của đội tuyển U-23 cũng có những màn so tài thú vị giữa nhiều cái tên mới như Minh Khoa, Nhật Nam… với Huỳnh Công Đến, Văn Đô, Hoàng Văn Toản, Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Xuân Tiến, Đức Phú. Hàng tiền đạo ít nhân sự nhất nhưng cho thấy sự chất lượng với Văn Tùng, Bùi Vĩ Hào, Võ Nguyên Hoàng, Thanh Nhàn hay chân sút mới nổi Minh Quang.

Từ những gương mặt cả mới lẫn cũ đều đã thể hiện mình qua các sân chơi trong nước và quốc tế, HLV Troussier sẽ phải trải qua cơn đau đầu dễ chịu để chọn ra đội hình mạnh nhất chinh phục vòng loại U-23 châu Á.•

Bổ sung cầu thủ Việt kiều

Ngày 31-8, tiền vệ Nguyễn An Khánh khoác áo U-19 Sigma Olomouc của Cộng hòa Czech đã trở về gia nhập đội tuyển U-23 VN đang tập luyện ở Phú Thọ. Năm ngoái, cầu thủ Việt kiều gốc Nghệ An này còn đá cho lứa U-17 Sigma Olomouc và năm nay đã lên đội U-19 cùng đội B của CLB đá giải hạng Nhất cùng đội tuyển U-18 Cộng hòa Czech. Hồi tháng 6, ông Troussier đã triệu tập An Khánh lên đội tuyển U-23 trong dịp FIFA Days nhưng đây là lần đầu ông trao cơ hội cho chân sút này thử lửa ở giải châu Á. Mới đây nhất, HLV Troussier cũng cho gọi tiền đạo Đình Duy lên thay cho Ngọc Sơn bị chấn thương. TT