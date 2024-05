Thế hệ trẻ TP Tân An thăm cựu chiến binh chiến dịch Điện Biên Phủ 06/05/2024 15:22

(PLO)- Cựu chiến binh chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ Hoàng Văn Hiển đã kể về những ký ức hào hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ TP Tân An, Long An.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024), Thành Đoàn TP Tân An (Long An) phối hợp với Trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức cho đoàn viên, thanh niên và học sinh đến thăm nhân chứng lịch sử trong chiến dịch Điện Biên Phủ - đó là cựu chiến binh Hoàng Văn Hiển.

Tại buổi gặp mặt, cựu chiến binh Hoàng Văn Hiển đã chia sẻ với đoàn viên, thanh niên và học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng về cuộc đời cũng như sự nghiệp của ông, đặc biệt là những ký ức của ông về những trận đánh trong chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954.

Cựu chiến binh Hoàng Văn Hiển đã chia sẻ với đoàn viên, thanh niên và học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng về những ký ức trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh:HD

Dù ở tuổi 90, ông Hoàng Văn Hiển (ngụ phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An) vẫn nhớ như in những ký ức của 70 năm trước, khi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha dạy chữ nho, chữ quốc ngữ và bốc thuốc đông y, mẹ tảo tần làm ruộng ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh nghệ An, thiếu niên Hoàng Văn Hiển sớm hiểu cảnh cơ cực dưới ách thống trị của thực dân Pháp.

Ông Hiển kể: “Chỉ có đánh đuổi quân xâm lược mới đem lại hạnh phúc cho người dân, ý tưởng này sớm đã nhen nhóm trong đầu. Nên năm 14 tuổi, tôi tham gia kháng chiến với khởi đầu làm giao liên cho Ty Quân giới Liên khu 4 để chờ đủ tuổi vào quân đội”.

Thời gian sau, Liên khu 4 dốc sức cùng các địa phương khác đảm bảo hậu cần cho đại quân ta đánh Điện Biên Phủ, thanh niên Hoàng Văn Hiển liền tham gia lực lượng thanh niên xung phong lên đường ra trận phục vụ chiến đấu, trong đội hình của Đại đội 35 (C35), Tổng đội 34 thanh niên xung phong.

Vào khoảng 15 giờ ngày 7-5-1954, ta mở trận tổng công kích trên toàn mặt trận. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, De Castries và toàn bộ Bộ Chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống.

Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng sau 56 ngày đêm chiến đấu liên tục và anh dũng, Đại đoàn 316 đã góp phần xứng đáng cùng các lực lượng trên toàn mặt trận đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Nói về kỷ niệm đẹp nhất của mình, ông Hiển cho biết đó là khi ông và anh em trong đơn vị được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi bất ngờ được chọn vào đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ. Những năm tháng được sống bên Bác, tôi xem đó là quãng đời đẹp nhất của mình” - người chiến sĩ Điện Biên năm xưa bồi hồi nhớ lại.

TP Tân An rất vinh dự vì còn một chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Ông Hoàng Văn Hiển là một nhân chứng lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam để các thế hệ cựu chiến binh, các em thiếu nhi, học sinh có điều kiện được lắng nghe, thấu hiểu khát vọng giành độc lập của ông, cha ta.

Chị Trần Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Hội đồng đội TP Tân An tặng quà cho bác Hoàng Văn Hiển. Ảnh: HD

Chị Trần Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Hội đồng đội TP Tân An cho biết: "Hôm nay, được gặp bác Hiển, bản thân tôi rất vinh dự, khi nghe bác kể về chiến thắng lịch sử rất là vang dội của dân tộc ta, cảm thấy rất tự hào khi gặp được bác Hiển, là người được gặp Bác Hồ, bảo vệ Bác Hồ”.

Đã 70 năm trôi qua nhưng dư âm của chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại vẫn còn đến tận hôm nay và mãi mãi về sau.

Thế hệ chúng tôi mong con cháu hôm nay và mai sau sẽ đứng lên, ngẩng cao đầu bước tới với một tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, trước sự nghiêng mình thán phục của quân thù cũng như bạn bè thế giới.

Lãnh đạo UBND TP Tân An thăm hỏi tặng quà cho bác Hoàng Văn Hiển. Ảnh: HD

Anh Lê Trung Chiến – Bí thư đoàn phường 1, TP Tân An cho biết: “ Bản thân tôi là một thế hệ trẻ, sau khi gặp được bác Hiển, một nhân chứng sống trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thì bản thân tôi sẽ cố gắng hơn nữa vai trò của thanh niên trong các hoạt động tình nguyện cũng như các hoạt động phong trào”.

Buổi nói chuyện của ông Hoàng Văn Hiển với đoàn viên, thanh niên TP Tân An và học sinh về chiến thắng Điện Biên Phủ đã diễn ra một cách ý nghĩa và đầy xúc động, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng và nhận thức cho thế hệ trẻ.

Việc này còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ chiến sĩ Điện Biên năm xưa đã anh dũng hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.