Cầu thủ Anh bất đồng, Premier League bị đe dọa

Trong khi các CLB lớn của Premier League cho rằng việc hoàn tất mùa giải là điều cần thiết để giảm thiệt hại tài chính và trở lại cuộc chơi bình thường, thì một số cầu thủ khác lại phản đối.

“Tôi sẽ không đặt gia đình của mình vào nguy cơ lây nhiễm bệnh” - Đội trưởng của Watford, Troy Deeney, là một trong những cầu thủ có tiếng nói lớn nhất với khả năng trở lại sân cỏ - “Mặc dù Premier League kiểm tra y tế thường xuyên cho cầu thủ và các thành viên CLB, nhưng không có gì đảm bảo sẽ ngăn ngừa virus khi các thử nghiệm vắc-xin vẫn còn ở giai đoạn đầu”.



Đội trưởng Troy Deeney không muốn ra sân với nhận định chưa bảo đảm an toàn vì dịch bệnh COVID-19 ở Anh. Ảnh: TM.

Thêm vào đó, mối quan tâm của Deeney là việc người da màu và dân tộc thiểu số có nguy cơ tử vong vì virus cao hơn, khiến anh kiên quyết không đánh cược cuộc sống của gia đình mình chỉ để thỏa mãn mong muốn bóng đá tiếp tục.

“Tôi thậm chí không nói về bóng đá vào lúc này. Tôi quan tâm hơn về sức khỏe của gia đình tôi” - Deeney phân tích – “Tôi không muốn gia đình gặp nguy hiểm. Người ta đưa ra phương án chơi bóng trên sân không có khán giả cho đến năm 2021. Điều này có nghĩa là vẫn còn nguy cơ lây nhiễm trong sân vận động, thì nó không an toàn cho cầu thủ”.

Có những kiến chỉ trích quan điểm của Deeney khi nhắc CLB Watford của anh ta đang ở ngoài khu vực xuống hạng, chỉ hơn Bournemouth về hiệu số bàn thắng bại khi mùa giải bị tạm dừng, cho nên sẽ hưởng lợi nếu mùa giải bị hủy.



Cầu thủ cho mượn từ Tottenham - Danny Rose hiện khoác áo Newcastle lo ngại cho sức khỏe của mọi người khi dịch bệnh vẫn còn nhiều nguy cơ. Ảnh: TM.

Cựu tiền vệ của Manchester City – HLV Joey Barton khẳng định Deeney đang hành động vì lợi ích cá nhân: “Nếu anh ta không muốn chơi hoặc không cảm thấy đủ an toàn, thì đó là lựa chọn của anh ấy. Chúng ta đừng tự lừa dối mình. Ai không muốn chơi bóng nếu một năm nữa sẽ giải nghệ chứ? Phải biết tận dụng cơ hội. Về cơ bản, CLB của Deeney đang ngấp nghé bờ vực xuống hạng, nên không có gì ngạc nhiên khi họ muốn giải đấu phải hủy”.

Tuy nhiên, các ngôi sao khác của Manchester City như tiền đạo Sergio Aguero và Raheem Sterling cũng bày tỏ mối lo lắng về việc giải đấu trở lại khi chưa hoàn toàn kiểm soát dịch bệnh. Còn Danny Rose của Newcastle gay gắt hơn: “Chính phủ nói bóng đá trở lại sẽ thúc đẩy tinh thần của quốc gia. Tôi không quan tâm đến tinh thần quốc gia, chỉ biết là cuộc sống của những người thân đang gặp nguy hiểm. Không nên bắt buộc bóng đá phải trở lại cho đến khi an toàn”.

Giống như Deeney, Danny Rose và một số cầu thủ trong nhóm đội có nguy cơ rớt hạng ở Premier League, đội trưởng của Grant Hanley của CLB Norwich City đứng cuối bảng cũng phản ứng: “Tôi nghĩ rằng cảm giác chung của các cầu thủ là không ổn khi đối diện với quá nhiều điều không chắc chắn, mặc dù mỗi CLB có quan điểm khác nhau. Nhưng việc gia đình bạn gặp rủi ro mới là mối quan tâm chính”.



Tammy Abraham của Chelsea nói anh sẵn sàng ra sân vào ngày mai nếu an toàn. Ảnh: TM.

Trái với sự bất đồng của một số đồng nghiệp, đội trưởng tuyển Anh Harry Kane có một thái độ ôn hòa hơn. Tiền đạo của Tottenham cho mình biết sẵn sàng ra sân, miễn sao vấn đề an toàn cho cầu thủ là ưu tiên cao nhất: “Tôi nghĩ rằng phần lớn cầu thủ mong muốn chơi bóng lại càng sớm càng tốt, nhưng chúng tôi cần biết mình phải ở trong sự an nhất. Cá nhân tôi rất hào hứng khi tập luyện trở lại với các nhóm nhỏ và tuân thủ một số quy tắc phòng chống dịch bệnh”.

Có cùng quan điểm, tiền đạo Tammy Abraham của Chelsea cũng muốn ra sân kèm theo điều kiện an toàn là trên hết: “Được chơi bóng là một niềm mong mỏi lớn lao của tôi. Bố tôi bị hen suyễn và điều tôi cần là không tiếp xúc với bất kỳ ai nhiễm bệnh. Chính phủ và các nhà làm giải Premier League phải đưa ra quyết định về việc có an toàn để chơi lại hay không. Tôi sẵn sàng ra sân vào ngày mai nếu an toàn”.