Ronaldo dẫn đầu bảng lương tuần của các siêu sao tại MU. ẢNH: THE SUN

Siêu sao người Bồ Đào Nha nhận mức lương đáng kinh ngạc 480.000 bảng/ tuần tại Old Trafford. Trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất của Manchester United sau khi chuyển nhượng từ Juventus với giá 21 triệu bảng.

Thủ môn David De Gea rớt xuống vị trí thứ hai trong tốp lương tuần tại MU với 375.000 bảng. Trước mùa hè này, Paul Pogba xếp sau De Gea với mức lương 290.000 bảng/ tuần.

Thế nhưng hai bản hợp đồng mới trước CR7 gồm Jadon Sancho và Raphael Varane hiện chiếm vị trí thứ ba và thứ tư. Hai cựu cầu thủ của Dortmund và Real lần lượt bỏ túi 350.000 bảng và 340.000 bảng/tuần. Dự kiến, cả hai sẽ cùng xuất hiện trong trận MU đối đầu Wolves vào ngày mai (29-8).



Đội hình dự kiến trận MU và Wolves. ẢNH: THE SUN

Trước đó, Ronaldo mong muốn có thu nhập 510.000 bảng/tuần để gia nhập nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh Man City. Thế nhưng thời gian là không thể chờ đợi khi CR7 quyết định quay lại đội bóng cũ với bản hợp đồng có thời hạn hai năm.

Thu nhập của Ronaldo chắc chắn chưa dừng lại bởi hàng triệu bảng nữa từ việc bán áo đấu. Dự kiến, cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ mặc lại chiếc số 7 nổi tiếng, vốn đã trở thành thương hiệu CR7 toàn cầu.

Theo kế hoạch dự kiến, CR7 sẽ bay đến Manchester vào cuối tuần cùng với bạn gái người mẫu Georgiana Rodriguez và bốn đứa con để tìm kiếm một biệt thự lớn gần thành phố.



Tờ The Sun liệt kê những thành tích giúp Ronaldo trở thành huyền thoại tại Old Trafford. ẢNH: THE SUN

Sau cuộc điện thoại với Sir Alex Ferguson - người đã ký hợp đồng khi Ronaldo 18 tuổi và cả hai có mối quan hệ đặc biệt “cha con”, CR7 đã quyết định quay lại Old Trafford. Sir Alex hy vọng, Ronaldo sẽ giúp đội bóng vượt qua Man xanh, khôi phục lại những năm tháng hào hùng của Quỷ đỏ.

Giám đốc MU - Ed Woodward cũng bỏ ra hai tháng để chiêu dụ huyền thoại của CLB: “Anh ấy là một huyền thoại của Manchester United và người hâm mộ vẫn hát vang tên anh ấy ở mọi trận đấu”.

Thông báo lập tức chứng kiến giá cổ phiếu của MU nhảy vọt 8%, tăng giá trị lên khảong 181 triệu bảng. Cùng với đó, trang web của CLB trở nên quá tải khi hàng triệu người hâm mộ cố gắng tìm hiểu về sự trở lại của CR7.