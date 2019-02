Djokovic lần thứ tư đoạt 'Oscar thể thao', Solskajer than trời

Djokovic đoạt Oscar thể thao lần thứ tư

Tay vợt số một thế giới Djokovic vượt qua hai tài năng bóng đá Kylian Mbappe và cầu thủ bóng rổ LeBron James giành danh hiệu Laureus World Sports Award.



Tay vợt Djokovic nhận giải thưởng Nam VĐV của năm. ẢNH: AP

2018 là năm thi đấu thành công rực rỡ của tay vợt người Serbia. Anh đoạt hai danh hiệu Grand Slam, từ vị trí ngoài tp 20 vươn lên chiếm ngôi số một thế giới. Mới đây nhất, Djokovic lần thứ 7 chiến thắng giải Úc Mở rộng, ghi dấu Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp. Đây là lần thứ tư Djokovic vinh dự nhận giải thưởng VĐV của năm.

Với hạng mục dành cho nữ, vinh danh VĐV thể dục dụng cụ Mỹ Siomne Biles. Cô giành 4 HCV; 1 HCB; 1 HCĐ giải vô địch thế giới. Tay vợt nữ Nhật Bản Naomi Osaka giành giải thưởng Đột phá khi giành chiến thắng Mỹ mở rộng. Với chức vô địch Úc mở rộng hồi tháng 1, Naomi cũng vươn lên vị trí số một thế giới. Golf thủ Tiger Wood đoạt giải Sự trở lại ấn tượng, đánh dấu 19 năm lần đầu tiên anh đến với giải thưởng.

Hạng mục Tập thể xuất sắc nhất năm, với chức vô địch thế giới đội tuyển bóng đá Pháp được vinh danh. Tiền đạo Kylian Mbappe lọt vào danh sách ứng viên nam nhưng anh không vượt qua được Djokovic.

Cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger được BTC vinh danh giải thưởng Thành tựu trọn đời.



Trận thua "vô tiền khoáng hậu" của AS Pro Piacenza, với bảy cầu thủ ra sân khiến bóng đá Ý muối mặt.

Bóng đá Ý loại đội bóng nhận trận thua “vô tiền khoáng hậu”

AS Pro Piacenza 1919 vừa bị Ủy ban kỷ luật loại khỏi giải Lege Serie C, sau trận đấu vỏn vẹn chỉ bảy cầu thủ ra sân và nhận thất bại không tưởng 0-20 trước AC Cuneo 1905.

Trận thua “vô tiền khoáng hậu” đem lại hình ảnh xấu xí cho bóng đá Ý bởi bảy cầu thủ trên sân, bao gồm sáu cầu thủ trẻ và một nhân viên vật lý trị liệu 39 tuổi. Trong tình cảnh bắt buộc, cầu thủ 18 tuổi Nicola Cirigliano vừa đá bóng vừa kiêm luôn vai trò HLV trưởng.

Lý do của trận đấu hy hữu sau đó được chỉ ra, do AS Pro Piacenza 1919 chưa trả lương cầu thủ nửa năm qua. Tất cả đình công trong trận làm khách trên sân AC Cuneo 1905.

Sau báo cáo từ ban trọng tài, Ủy ban kỷ luật Lega Serie C lập tức loại AS Pro Piacenza 1919, đồng thời công nhận chiến thắng 3-0 cho AC Cuneo 1905. Liên đoàn bóng đá Ý cũng đưa ra tuyên bố đội bóng này sẽ nhận án phạt nặng. Trước đó, AS Pro Piacenze 1919 bị trừ 16 điểm do vấn đề chậm lương cầu thủ.



Kết quả bốc thăm bốn cặp đấu tại tứ kết FA Cup.

Bốc thăm tứ kết FA Cup, Solskjaer than trời

Sau hai chuyến làm khách đánh bại Arsenal và Chelsea, M.U tiếp tục làm khách trên sân Wolverhampton tại tứ kết FA Cup. “Tôi hy vọng một trận đấu sân nhà sau hai chuyến làm khách. Vậy mà...”, Solskjaer cảm thán.

Wolves là một tập thể mạnh, sẽ là thử thách khó khăn với Man Utd. Dù mới trở lại Ngoại hạng Anh nhưng Wolves dưới sự dẫn dắt của Nuno Santo, họ sở hữu nhiều chân sút Bồ Đào Nha và đã thủ hòa Man Utd tại Old Trafford, đồng thời có điểm trước các đối thủ mạnh như Man City, Chelsea hay Tottenham.

Wolves cũng đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng, nên toàn đội sẽ dốc toàn lực lượng đá cúp. Và điều đó khiến Solskajer càng thêm lo lắng.

Với chiến thắng 2-0 hạ Chelsea tại “thánh địa” Stamford Briged, Man Utd rất mãn nguyện bởi sau chiến tích thắng 3-2 từ thời Sir Ferguson, bảy năm rồi Man Utd mới đánh bại được Chelsea trên sân khách.