Vào năm 2019, Mason Greenwood đã cam kết tương lai của mình với Manchester United trong bối cảnh Juventus sẵn sàng cung cấp cho anh mức lương cao để kéo anh khỏi Old Trafford. Nhưng bây giờ mọi thứ có vẻ đã thay đổi, tờ Mirror mở đầu bài viết.

Thời điểm đó, Juventus rất muốn săn tài năng trẻ Greenwood của MU và theo Podcast The Athletic’s Talk of the Devils, “bà đầm già” sẵn sàng đưa ra lời đề nghị nghiêm túc cho ngôi sao trẻ này.

Nhưng MU đã thuyết phục Greenwood rằng Old Trafford là nơi tốt nhất để anh tiếp tục phát triển sự nghiệp và đặt bản hợp đồng 4 năm trước mặt anh. Greenwood cuối cùng đã cam kết tương lai của mình với MU.



Theo truyền thông Anh, Greenwood không hài lòng với sự xuất hiện của Ronaldo khiến anh không được ra sân nhiều. ẢNH: EAMONN AND JAMES CLARKE

Vào thời điểm đó, Greenwood lí giải vì sao mình từ chối lời đề nghị với số tiền lớn từ Juventus có thể giúp anh thay đổi cuộc đời: “Tôi lớn lên với tư cách là một CĐV Manchester United, được chơi cho đội 1 là giấc mơ thực sự đã trở thành hiện thực.

Tôi biết rằng, khi tôi chơi cho CLB này, tôi đại diện cho cả học viện và tôi muốn đền đáp niềm tin mà các HLV đặt vào tôi bằng những màn trình diễn trên sân cỏ.

Tôi luôn học hỏi từ người quản lý và ban huấn luyện của ông ấy (Ole Gunnar Solskjaer). Tôi biết rằng đây là CLB hoàn hảo giúp tôi phát huy hết tiềm năng của mình”.

Gần ba năm trôi qua và Greenwood trở thành một phần của đội 1 United. Nhưng cầu thủ trẻ này không được chơi bóng nhiều như mong muốn. Và tờ El Nacional tiết lộ thông tin gây sốc, Greenwood rất buồn vì Ronaldo luôn là cái tên đầu tiên “trên bảng xếp hạng” Manchester United của HLV Ralf Rangnick.

Báo cáo từ El Nacional cũng cho biết thêm rằng, Mason Greenwood không hài lòng với cách Ronaldo nắm quyền kiểm soát phòng thay đồ “quỷ đỏ” trong một thời gian ngắn như vậy. Greenwood hiện đang xem xét khả năng chia tay sân Old Trafford vì anh nhận thức rõ mình nhận được sự quan tâm của rất nhiều đội bóng.



Rangnick vẫn chưa tạo nhiều cơ hội cho Greenwood thi đấu trong 3 trận đã qua. ẢNH: GETTY

Juventus trước đó đã chứng minh điều này khi họ chuẩn bị một số tiền lớn để đưa Greenwood rời MU 3 năm trước. Bây giờ, Barcelona và thậm chí là Arsenal được cho là sẵn sàng “cung cấp cho Greenwood một lối thoát khỏi MU”, tờ Mirror đưa tin.

Mất Mason Greenwood sẽ là cú đánh lớn đối với Manchester United vì anh còn rất trẻ so với Cristiano Ronaldo. Ralf Rangnick phải tìm cách cho Mason Greenwood có nhiều cơ hội thể hiện hơn từ giờ đến cuối mùa, để bảo đảm tài năng trẻ trưởng thành từ lò đạo tạo Old Trafford này ở lại CLB lâu dài, Mirror bình luận.

Hiện Manchester United đang bị đại dịch COVID-19 tàn phá với gần 20 cầu thủ và nhân viên dương tính với COVID-19. Trước tình hình này, trận đấu giữa Manchester United với Brentford và mới nhất là với Brighton ở Premier League buộc phải hoãn.