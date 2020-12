Siêu sao người Ba Lan, Robert Lewandowski vừa vượt mặt Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2020. Giải thưởng này do LĐBĐ thế giới (FIFA) tiến hành bầu chọn với tên gọi The Best.



Ngôi sao của Bayern Munich cũng được cho là sẽ giành giải quả bóng vàng 2020 nếu như tạp chí France Football không hủy giải thưởng này vào giờ chót do dịch COVID-19.

Ở mùa giải trước, Lewandowski thể hiện phong độ khủng khiếp với 55 bàn thắng cho Bayern Munich, thành tích cao nhất trong sự nghiệp của Lewandowski.

Điều này giúp Bayern Munich thống trị bóng đá thế giới với cú ăn 5 lịch sử gồm Champions League, Bundesliga, cúp quốc gia Đức, siêu cúp Đức và siêu cúp châu Âu.



Messi giành 6 quả bóng vàng, còn Ronaldo có 5 quả bóng vàng trong sự nghiệp. ẢNH: DAILY MAIL

Trong khi đó, Messi và Ronaldo được xem là chuẩn mực là thước đo của mọi cầu thủ trong hơn 1 thập kỷ qua. Lewandowski thừa nhận sự nghiệp của anh không thể sánh ngang Messi và Ronaldo. Tuy nhiên, Lewandowski cũng khẳng định anh đã đạt đến đẳng cấp của Messi và Ronaldo trong 12 tháng qua.

Lewandowski nói với tạp chí France Football, “Messi và Ronaldo ngồi “cùng mâm” ở trên đỉnh cao bóng đá thế giới trong một thời gian rất dài. Đó là điều không ai có thể sánh được với họ. Vì vậy, để trả lời câu hỏi của bạn, theo quan điểm trên thì tôi không thể tưởng tượng được mình có thể “đứng cạnh” họ”.

“Điều đó nói lên rằng, nếu bạn so sánh những con số của năm nay, thậm chí của những năm trước, tôi nghĩ rằng mình có hiệu suất ghi bàn khá tốt. Tôi không “cùng mâm” với Messi và Ronaldo nhưng tôi nghĩ mình có thể mời họ dùng bữa tại nhà mình”, Lewy nói thêm.

Lewandowski hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai lịch sử Bayern Munich sau mỗi “oanh tạc cơ” Gerd Muller. Phong độ của siêu sao 32 tuổi người Ba Lan không có dấu hiện chững lại ở mùa giải năm nay.



Lewandowski vẫn giữ được phong độ đỉnh cao trong màu áo Bayern Munich. ẢNH: REUTERS

Robert Lewandowski chia sẻ, “Tôi luôn mong muốn tiến bộ. Điều đó rất quan trọng vì tôi biết thời gian của mình có hạn. Rõ ràng, sự tiến bộ không thể đến tức thời. Khi bạn lặp đi lặp lại điều gì đó hàng ngày, bạn chỉ có thể kiểm tra hiệu quả của nó trong 3 hay 6 tháng tới chứ không phải vào ngày hôm sau.

Vấn đề là, rất nhiều người muốn thấy bạn tạo nên hiệu quả ngay lập tức. Kiên nhẫn là một đức tính quan trọng, trong bóng đá cũng như trong cuộc sống cũng vậy”.