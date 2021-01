Maguire đề nghị cầu thủ MU học lịch sử

Bộ phim tài liệu của Sky có tên “Lawman and The Three Kings” vừa được phát sóng trong tuần này. Bộ phim kể về câu chuyện của cựu HLV Manchester United, Sir Matt Busy cùng các đồng nghiệp Scots Jock Stein và Bill Shankly.



Trong bộ phim, đội trưởng của Manchester United, Harry Maguire đã xuất hiện và ra lời kêu gọi các cầu thủ MU phải tìm hiểu kỹ về lịch sử đội chủ sân Old Trafford. Đặc biệt, Maguire thúc giục các cầu thủ trẻ MU phải tìm hiểu lịch sử CLB trong giai đoạn Sir Alex Ferguson và Sir Matt Busy dẫn dắt “quỷ đỏ”.



Maguire hiện là đội trưởng Manchester United. ẢNH: GETTY

Maguire mong đợi tất cả các cầu thủ MU phải có kiến thức tốt và hiểu biết rõ về lịch sử, tầm vóc to lớn của MU. Maguire tin rằng, các cầu thủ trẻ ngày càng ít quan tâm đến kết quả và thành tích trong quá khứ.

Vì vậy, Maguire mong đợi các cầu thủ đọc và tìm hiểu về lịch sử United. Maguire muốn họ tập trung tìm hiểu kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson tại đội chủ sân Old Trafford và xem càng nhiều phim tài liệu càng tốt.

Khi ký hợp đồng với MU từ Leicester City với giá 85 triệu bảng Anh, Maguire đã nói với HLV Old Gunnar Solskjaer rằng anh quyết tâm trở thành đội trưởng MU và sẽ thực hiện nó một cách nghiêm túc.

Maguire được Solsa chọn là đội trưởng MU vào 1 năm trước sau khi Ashley Young chia tay MU đến Inter Milan.



MU dưới thời Sir Alex Ferguson giành 13 chức vô địch Premier League. ẢNH: GETTY

Kể từ đó, Maguire đã cho thấy sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của mình khi giữ trọng trách đội trưởng Manchester United.

Hậu vệ 27 tuổi người Anh phát triển tình bạn bền chặt với huyền thoại MU, Bryan Robson, người đã kể cho anh nghe rất nhiều về vai trò đội trưởng MU của ông trước đây.

Manchester United vừa hạ Burnley 1-0 để lần đầu lên đỉnh Premier League sau... 40 tháng.



Rashford là sao trẻ sinh ra và trưởng thành ở Manchester. ẢNH: GETTY

Hiện Manchester United hơn đội đứng sau Liverpool đúng 3 điểm. Hai đội sẽ gặp nhau trong trận derby nước Anh vòng 19 Premier League vào ngày 17-1 tới trên sân Anfield.