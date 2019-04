Herrera cự tuyệt MU về Pháp đầu quân, sao PSG gây tai nạn

Nhiều “ông lớn” Ngoại hạng Anh quan tâm sao Ajax

Chân sút người Brazil, David Neres vừa ghi bàn giúp Ajax cầm chân “gã khổng lồ” Seria A Juventus hiện nhận được sự quan tâm của Manchester United, Chelsea, Arsenal…

Tại đấu trường Champions League mùa này, Ajax cho thấy sự hồi sinh khi “phát quang” hàng loạt tên tuổi Frenki de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech giúp CLB tỏa sáng. Đặc biệt là David Neres, tiền đạo 22 tuổi hiện đang xếp thứ 5 trong danh sách lập công cho Ajax với 8 bàn thắng. Ở mọi đấu trường, Neres ghi 12 bàn thắng, thực hiện 15 đường kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn.



Tiền đạo 22 tuổi Neres của Ajax được các CLB Ngoại hạng Anh quan tâm. ẢNH: AFP

Thông tin đăng tải trên tờ Telegraph (Anh), Arsenal và Everton đã có đề nghị đến Ajax về việc chiêu mộ Neres. Được biết mức giá chuyển nhượng Neres vào khoảng 35 triệu bảng trong khi hợp đồng hiện tại của anh với Ajax còn đến tháng 6-2022.

Trước khi đến Ajax, David Neres trưởng thành từ lò đào tạo Sao Paulo từ năm 2007. Tháng 1-2017 anh chuyển đến Ajax theo bản hợp đồng chuyển nhượng 10,4 triệu bảng, anh thi đấu đội trẻ trước khi được đôn lên đội một của Ajax Amsterdam.



Herrera đã hết kiên nhẫn với đội chủ sân Old Trafford. ẢNH: AP

Herrera nói không với Manchester United, chuẩn bị gia nhập PSG

Bất chấp được “Quỷ đỏ” tăng lương gấp đôi, tiền vệ Ander Herrera vẫn quyết dứt áo ra đi sau khi PSG đánh tiếng mời anh về thi đấu.

Hợp đồng của tiền vệ người Tây Ban Nha với MU chỉ còn thời hạn đến 30-6-2019 nhưng đàm phán ký mới đang bế tắc, do Herrera muốn tìm đến bến đỗ mới.

Việc thường xuyên phải ngồi dự bị tại Old Trafford khiến tiền vệ 29 tuổi muốn thay đổi môi trường, để được thi đấu thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, sự chậm trễ của MU trong việc tái ký hợp đồng cũng là một phần lý do đẩy Herrera khỏi Old Trafford. Trước đó vào năm 2014, MU đã phải bỏ ra 29 triệu bảng để đưa Herrera về từ Athletic Bilbao.

Kết quả đám phán đôi bên không đi đến thống nhất bởi Herrera đang được trả 80.000 bảng/tuần đòi mức lương 200.000 bảng/tuần. Tuy nhiên “Quỷ đỏ” chỉ đồng ý mức 120.000 bảng/tuần. Dù được HLV Solskjaer sử dụng thường xuyên hơn nhưng chân sút 29 tuổi cương quyết từ chối gia hạn.

Tại PSG, đại diện CLB hàng đầu nước Pháp chấp nhận mức lương 200.000 bảng/tuần cùng bản hợp đồng 4 năm với Ander Herrera. Với sự ra đi của Herrera, cơ hội sẽ được mở ra cho Scot McTominay, cầu thủ chơi rất ấn tượng trận thắng PSG 3-1 lượt về vòng 1/8 Champions League.



Tiền đạo PSG Choupo Moting. ẢNH: REUTERS



Tiền đạo PSG đụng xe sau pha ngăn chặn bàn thắng “khó tin” của đồng đội tại Ligue 1

Tin từ tờ Parisien (Pháp), tiền đạo PSG Eric Maxim Choupo Moting sau khi ngăn chặn bàn thắng của đồng đội, anh tiếp tục gặp vận đen khi trực tiếp gây tai nạn ôtô tại Paris.

Theo thông tin từ Paris, Choupo-Moting đụng vào một chiếc ôtô khác tại vòng xoay trên đại lộ Saint Germain en Laye. Tuy nhiên, nguyên vụ nhân tai nạn hiện vẫn chưa được tiết lộ. Sau khi va đâm, Choupo đã gọi điện thoại báo cáo với Jaime Texeira, giám đốc trung tâm đào tạo PSG tại Camp de Loges. Rất may cầu thủ 30 tuổi người Cameroon không bị thương tích gì, trong khi tài xế của chiếc xe kia bị thương nhẹ ở xương sườn.

Pha ngăn cản bàn thắng khó tin của Choupo Moting . Nguồn: Youtube

Trước đó trong cuộc đối đầu giữa PSG và Strasbourg, tiền đạo Cameroon vô tình ngăn cản pha ghi bàn của đồng đội Christopher Nkunku sau khi anh dừng bóng ngay trên vạch vôi một cách “khó tin”. Ngay lập tức, Choupo Moting đã lên tiếng xin lỗi về sự vụng về của mình đồng thời khẳng định, pha bóng đó chỉ là một tai nạn.

Tại Ligue 1, Choupo ghi được 3 bàn thắng trong 8 trận ra quân trong màu áo PSG. Trận hòa Strasbourg 2-2 cũng khiến PSG lỡ mất dịp đăng quang sớm tại giải VĐQG Pháp.