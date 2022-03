Messi - huyền thoại của Barca đã không được đề nghị gia hạn vào mùa hè năm ngoái vì điều kiện tài chính bấp bênh của CLB, và điều đó đồng nghĩa họ cho phép anh gia nhập PSG.

Trong khi đó, cựu cầu thủ của Barca là Ronald Koeman đã có một khoảng thời gian bất ổn khi dẫn dắt Barcelona. Sau khi dẫn dắt họ về đích trong top 3 mùa giải 2020-2021, vận may của Blaugrana giảm mạnh sau sự ra đi của Messi. Họ tụt xuống thứ 9 trên bảng xếp hạng La Liga 2021-2022, chỉ thắng 4 trong 10 trận ở giải vô địch quốc gia, dẫn đến việc Koeman phải đối mặt với việc bị sa thải.

Công thần người Hà Lan, người chỉ trải qua hơn một năm ở Camp Nou vừa qua đã đưa ra những suy nghĩ của mình về việc bị sa thải khỏi đội bóng mà anh từng đại diện với tư cách là một cầu thủ.



Thầy cũ của Barca nghi ngờ Ban lãnh đạo có khúc mắc gì với Messi khi bỏ nhiều tiền ra lấy những cầu thủ khác mà không giữ lại huyền thoại của CLB. Ảnh: CGI.

Koeman cũng chỉ trích các hoạt động chuyển nhượng của đội bóng trong thời gian qua. Như việc Blaugrana đã ký hợp đồng với Ferran Torres từ Manchester City mặc dù đã loại bỏ ngôi sao Messi do hạn chế tài chính. Họ cũng mang về Pierre-Emerick Aubameyang (chuyển nhượng tự do từ Arsenal) và Adama Traore (bản hợp đồng cho mượn từ Wolverhampton Wanderers). Dani Alves cũng trở lại theo dạng chuyển nhượng tự do.

Về vấn đề này, Koeman nói với ấn phẩm Hà Lan Algemeen Dagblad: "Chính vì sự khăng khăng của ban lãnh đạo CLB, tôi đã đồng ý cho một số cầu thủ ra đi để sắp xếp tình hình tài chính. Nhưng sau đó khi bạn thấy rằng những cầu thủ cũ đã ra đi và họ ký một cầu thủ với giá 55 triệu euro (Torres) ngay sau khi chia tay Lionel Messi là vô lý. Sau đó, bạn cần phải tự hỏi liệu có điều gì khúc mắc đang xảy ra không. Tại sao Messi lại phải ra đi?".

Bất chấp những vấn đề của Koeman đang đặt ra với chi tiêu của Barcelona trên thị trường chuyển nhượng thì những bản hợp đồng mới đang có tác động tích cực đến Barca. Torres, Aubemyang và Traore đã ra sân thi đấu tại Camp Nou. Torres đã ghi được 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trong chín trận đấu. Aubameyang đã ghi 5 bàn sau 6 trận, bao gồm một hat trick, trong khi Traore có 4 pha kiến tạo sau 6 trận.



Sau khi Messi ra đi là đến lượt ông thầy Koeman rời khỏi Barca. Ảnh: CGI.



Một mùa hè tuyệt vời đang ở phía trước với HLV Xavi khi anh muốn tăng cường sức mạnh hơn nữa cho đội bóng. Gerard Romero đã thông báo rằng Andreas Christensen của Chelsea sẽ đến đội bóng xứ Catalan theo dạng tự do vào mùa hè này.

Cùng với Christensen, Blaugrana còn quan tâm đến hai cầu thủ khác của Chelsea sắp hết hợp đồng ở mùa giải này. Antonio Rudiger và Cesar Azpilicueta đã được liên hệ với việc chuyển đến Camp Nou khi Xavi tìm cách tăng cường tuyến sau của anh ấy.

CLB cũng đang theo đuổi tiền đạo Erling Haaland của Borussia Dortmund, người cũng đang là đối tượng được các đội bóng hàng đầu châu Âu quan tâm. Real Madrid, Manchester City và Bayern Munich, trong số những người khác, đang theo dõi tiền đạo này, người có điều khoản giải phóng được cho là giảm xuống 75 triệu euro trong mùa hè sắp tới và đó sẽ là miếng mồi ngon cho những ông lớn.