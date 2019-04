Luật chưa nghiêm, pháo sáng vẫn còn cháy

Pháo sáng làm xấu bóng đá Hải Phòng Chủ tịch LĐBĐ Hải Phòng, ông Đan Đức Hiệp, nhấn mạnh việc khán giả đốt pháo sáng đã làm xấu đi hình ảnh bóng đá Hải Phòng và đề xuất một số biện pháp: “Một vài mùa giải gần đây và tại vòng 5, 6 của V-League 2019, hiện tượng đốt pháo sáng trước và trong trận đấu lặp lại nghiêm trọng hơn, như trên sân Hàng Đẫy vào tối 21-4 vừa qua. Khán giả, CĐV Hải Phòng đã đốt quá nhiều pháo sáng trên khán đài và ném xuống đường piste. Hành động trên vi phạm quy định kỷ luật của VFF, gây nguy hiểm cho khán giả, làm mất trật tự, an ninh và ảnh hưởng đến trận đấu. Việc làm trên bị dư luận cực kỳ phản đối, làm xấu hình ảnh của CĐV Hải Phòng, gây khó khăn cho ban tổ chức trận đấu, làm thiệt hại và ảnh hưởng tới kết quả thi đấu của đội Hải Phòng… Tôi đề nghị VPF nghiên cứu phương án lắp đặt camera an ninh tại các khán đài, tăng cường lực lượng an ninh làm nhiệm vụ giám sát tại các trận đấu và kiên quyết xử lý nghiêm với những khán giả cố tình vi phạm. Đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Sở VH-TT, Sở Nội vụ, Công an TP và CLB Hải Phòng sớm thống nhất thành lập, tổ chức tốt hoạt động của Hội CĐV Hải Phòng đảm bảo theo quy định nhằm đưa Hội CĐV Hải Phòng hoạt động có tổ chức, quản lý theo đúng quy định của pháp luật”.