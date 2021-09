Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên Sport TV, Liedson nói: “Khi tôi nhìn vào thành tích ghi bàn của Ronaldo cùng với những danh hiệu mà anh ấy giành được, tôi cảm thấy thật bất ngờ và khó hiểu rằng làm sao một người bình thường có thể làm được điều kỳ diệu đó.

Mất máy ghi bàn Ronaldo, Juventus chìm xuống đáy bảng xếp hạng (PLO)- Đại gia Juventus đang có chuỗi trận đáng thất vọng ở Serie A, khi lão bà thành Turin đá 3 trận nhưng vẫn chưa được nếm mùi vị chiến thắng.

Các số liệu thống kê biết nói, đã cho thấy tài năng của Ronaldo là lớn như thế nào. Rất dễ dàng để khen ngợi về Ronaldo, bởi tôi chẳng biết nói gì ngoài những lời đẹp đẽ cho anh ấy bây giờ. Mỗi khi Ronaldo ra sân, anh đều có những bàn thắng, và những danh hiệu cứ đến vào cuối mỗi mùa giải như một điều mặc định sẵn.

Thật tuyệt vời khi Cristiano trở thành hình mẫu cho giới trẻ hiện tại. Anh ấy là một cầu thủ rất chuyên nghiệp, kể cả trong lẫn ngoài sân bóng. Các con tôi cũng rất thần tượng anh ấy. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rõ sự khác biệt của Ronaldo và các cầu thủ khác. Anh ấy có phong cách sinh hoạt khác hoàn toàn so với phần còn lại.



Cựu đồng nghiệp Liedson ca ngợi Ronaldo là hiện tượng đặc biệt của làng bóng đá thế giới. Ảnh: CGI.

Liedson da Silva Muniz chia sẻ thêm: “Ronaldo không sử dụng bất kỳ thứ gì có nguy cơ gây tổn hại đến sức khỏe, với chế độ ăn uống cũng cực kỳ đặc biệt. CR7 nói không với thức ăn nhanh và hạn chế không nạp quá nhiều tinh bột trong một tuần. Ngoài ra, nếu bạn được tận mắt chứng kiến một buổi tập thể lực của Ronaldo, có lẽ bạn sẽ phát khiếp bởi nó vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng.

Ronaldo có một cường tập tập luyện rất cao mà khi tôi nhìn thôi cũng cảm thấy nghẹt thở. Những cầu thủ bình thường như chúng tôi, nếu tập luyện đều đặn theo giáo án CLB và hạn chế sử dụng chất kích thích, có thể duy trì lượng mỡ trong cơ thể khoảng 10%. Tuy nhiên, con số này với Ronaldo chỉ là 7%, gần như thấp nhất trong giới cầu thủ”.

Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha hết lời ca ngợi Ronaldo: “Tôi nghĩ, NASA nên có một công trình nghiên cứu về cơ thể kỳ diệu của Ronaldo. Đơn giản anh ấy là một hiện tượng khác thường. Ronaldo đối xử với một người xung quanh rất tốt, những gì anh ấy làm mỗi ngày đều truyền cho những người xung quanh một nguồn động lực to lớn.



Ronaldo dũng mãnh ở tuổi 36 trong trận ra mắt MU đêm 11-9 đã lập cú đúp vào lưới Newcastle. Ảnh: CGI.

Ronaldo nghiêm túc trong công việc và sự ghi nhận hôm nay là hoàn toàn xứng đáng, chẳng có may mắn nào ở đây cả. May mắn có chăng là dành cho những người như tôi, từng là đồng đội của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

Liedson da Silva Muniz tự hào: “Những cầu thủ đồng trang lứa với Ronaldo đều đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp. Họ tìm cho mình một bến đỗ an toàn hơn, ít những thử thách để mưu cầu một cuộc sống an nhàn. Nhưng với Ronaldo, anh sinh ra mang sứ mệnh là kẻ chinh phục. Ronaldo từng chia sẻ, mục đích sống của anh là thay thế những kỷ lục cũ bằng những kỷ lục mới do chính anh tạo ra”.

Sau nhiều năm phiêu bạt cùng Real Madrid và Juventus với vô số những danh hiệu. Cristiano Ronaldo sẽ trở về mái nhà xưa Manchester United và gánh vác sứ mệnh giúp đội chủ sân Old Trafford tìm lại ánh hào quang xưa. Ngay ở trận ra mắt sau 12 năm tái ngộ, Ronaldo có liền cú đúp vào lưới Newcastle giúp chủ sân Old Trafford đại thắng 4-1.