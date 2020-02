Phản ứng của AFC với COVID-19

Vòng chung kết Futsal châu Á theo lịch ban đầu sẽ diễn ra cuối tháng 2 và kết thúc vào tháng 3 tại Turkmenistan. Tuy nhiên, vì dịch COVID-19 AFC đã đình chỉ ngay.



Đã có nhiều thông tin, nhất là lãnh đạo các CLB lo lắng và cho rằng AFC chủ quan, phản ứng chậm với COVID-19. Ngay cả với bóng đá Việt Nam có CLB TP.HCM lo lắng khi ngày 25-2 phải làm khách tại Singapore đá với Hougang Utd ở bảng F, AFC Cup. Lo khi số ca lây nhiễm dịch COVID-19 của Singapore đã lên trên 80 ca tính đến sáng 17-2. Cả các CLB cùng bảng F như Yangon Utd và Lao Toyota cũng có chung lo lắng hay ở bảng H có Tampines Rovers (Singapore) cùng với Kaya Iloilo (Philippines), PSM Makassar (Indonesia) và Shan Utd của Myanmar cũng ngại ngùng cho rằng AFC chủ quan.



AFC khẳng định nắm rất sát diễn biến của dịch COVID-19 và chỉ tổ chức trong điều kiện cho phép. Ảnh: GETTY IMAGES

Tuy nhiên, AFC trả lời rằng họ luôn cập nhật tình hình từ bộ phận y tế của AFC với ban thi đấu để có những thông tin mới nhất và quan trọng nhất.

AFC lý giải việc phải hoãn tổ chức giải Futsal châu Á, còn AFC Cup thì vẫn thi đấu đúng lịch, chỉ đóng khung ngưng đá những trận đấu liên quan đến các CLB Trung Quốc mà thôi vì điều kiện ở những nơi tổ chức thi đấu cho phép.

AFC không can thiệp vào giải quốc nội của các quốc gia nhưng những giải của AFC tổ chức thì AFC cho biết rất cân nhắc tùy theo diễn biến cập nhật được và sẵn sàng can thiệp trực tiếp. Chẳng hạn vòng chung kết Futsal châu Á có đội Trung Quốc thi đấu, cụ thể ở bảng C cùng với Uzbekistan, Bahrain và Indonesia thì lập tức AFC hoãn ngày thi đấu ngay và sẽ thông báo lịch đấu mới sau tùy vào tình hình khống chế dịch COVID-19. Thậm chí AFC không chịu sức ép World Cup Futsal 2020 theo lịch sẽ diễn ra cuối tháng 9, đầu tháng 10 tại Litva.

Ở Đông Nam Á, các giải vô địch quốc gia 2020 đang tiến hành như Thai-League, C-League (giải vô địch Campuchia), Liga Indonesia, trong khi đó các cơ quan y tế của các quốc gia láng giềng đã có những động thái phân loại và cách ly khách du lịch vào.