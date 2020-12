Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tạp chí France Football (Pháp) đã hủy cuộc bầu chọn quả bóng vàng 2020. Thay vào đó, France Football tiến hành bầu chọn các giải thưởng mang tính biểu tượng và lịch sử như đội hình xuất sắc nhất lịch sử bóng đá hay trọng tài hay nhất lịch sử bóng đá.



Vì thế, giải thưởng The Best của LĐBĐ thế giới (FIFA) được xem là cuộc bầu chọn duy nhất vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất trong năm 2020. Buổi lễ trao giải The Best của FIFA kết thúc vào rạng sáng qua (18-12) đã tạo ra rất nhiều tranh cãi.



Lewy giành danh hiệu cầu thủ hay nhất năm. ẢNH: FIFA

Theo đó, việc Robert Lewandowski vượt qua Cristiano Ronaldo và Lionel Messi để giành The Best ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất năm là điều không thể bàn cãi và rất hợp lí.

Lewy đã cùng Bayern Munich giành cú ăn năm gồm Champions League, Bundesliga, Cúp quốc gia Đức, siêu cúp Đức và siêu cúp châu Âu. Bản thân tiền đạo người Ba Lan cũng giành danh hiệu vua phá lưới ở Bundesliga và Champions League.

Tuy nhiên, việc Hansi Flick của Bayern Munich thất bại trước Jurgen Kloop của Liverpool ở hạng mục HLV xuất sắc nhất năm là điều nhiều người cho rằng không hợp lý.



HLV Hansi Flick giành nhiều danh hiệu hơn... ẢNH: EPA



... Nhưng HLV Klopp lại được bầu chọn là HLV hay nhất năm. ẢNH: FIFA

Hansi Flick dẫn dắt Bayern Munich trong bối cảnh “hùm xám” nước Đức đang bất ổn nhưng chiến lược gia người Đức lên nắm quyền và biến Bayern trở thành thế lực vô đối ở trong nước lẫn châu Âu với cú ăn 5 lịch sử.

Trong khi đó, Kloop cùng Liverpool chỉ giành Premier League. Đó là chức vô địch Premier League đầu tiên của Liverpool sau 30 năm. Cả Klopp vẫn Flick đều có cùng điểm số nhưng Klopp giành The Best vì được nhiều điểm hơn từ các HLV đội tuyển quốc gia bình chọn.

Ngay cả Klopp cũng cho rằng mình không xứng đáng giành The Best và ông khẳng định Flick lẽ ra phải giành danh hiệu này.



Klopp nhận giải The Best ở hạng mục HLV xuất sắc nhất năm. ẢNH: AP

Trong khi đó, HLV Mourinho thì mỉa mai Flick phải giành thêm 2 hay 3 danh hiệu vô địch trong 1 mùa giải nữa thì may ra mới giành được giải. Lời nói của Mourinho cho thấy chiến lược gia người Bồ Đào Nha không bằng lòng với kết quả có phần bất công với Flick. Mourinho cuối cùng chốt lại bằng câu “Flick thật tội nghiệp”.

Tranh cãi thứ hai liên quan đến cuộc bầu chọn đội hình xuất sắc nhất năm. Theo đó, thủ môn Alisson của Liverpool được chọn vào đội hình 11 cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2020 của FIFA. Điều đáng nói, FIFA đã trao giải thủ môn xuất sắc nhất năm 2020 cho thủ môn Manuel Neuer của Bayern Munich.

Vậy nhưng, thủ thành người Đức lại không có tên trong đội hình hay nhất năm mà Alisson lại được chọn. Đây là điều đáng kinh ngạc chưa từng xảy ra trong các lễ trao giải hàng năm của FIFA.



Neuer là thủ môn hay nhất năm... ẢNH: FIFA



... nhưng Neuer không có tên trong đội hình tiêu biểu của FIFA. ẢNH: FIFA

Sau lễ trao giải, cộng đồng mạng yêu bóng đá ở Việt Nam dậy sóng. Nhiều người tỏ ra không phục, họ cho rằng FIFA muốn chia đều các giải thưởng để… vui cả làng.