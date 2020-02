Somyot tái đắc cử chủ tịch FAT; HA Gia Lai cho mượn 9 cầu thủ

Somyot tái đắc cử chức chủ tịch FAT

Chủ tịch đương nhiệm Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Somyot Poonpanmuang giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu ra người đứng đầu FAT nhiệm kỳ mới.



Ông Somyot giành số phiếu bầu áp đảo so với đối thủ. ẢNH: GETTY

Theo công bố từ FOX Sports, chiều nay (12-2) ông Somyot giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc đua “song mã” với 51 lá phiếu thuận trong khi đối thủ cạnh tranh Pinyo Niroj chỉ giành được 17 phiếu. Được biết nhiệm kỳ của tân chủ tịch FAT Somyot Poonpanmuang sẽ kéo dài bốn năm, cùng những sức ép đến từ cựu chủ tịch Worawi Makudi, người bị FAT loại chỉ vài giờ trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra do ông này từng bị FIFA điều tra về hối lộ.

Trước đó, ông Somyot từng gây ồn ào dư luận do liên quan đến vụ kiện tham nhũng trong tư cách người đứng đầu FAT, buộc cơ quan quản lý bóng đá xứ “chùa vàng” cậy nhờ sự can thiệp của Cục Thể thao Thái Lan. Ngay lập tức, FIFA đã lên tiếng “cảnh cáo” tước tư cách thành viên, nếu FAT để “bên thứ 3” can thiệp đến bầu cử.



Ở nhiệm kỳ trước, Somyot khá thành công khi đưa HLV Akira Nishino về nắm đội tuyển Thái Lan. ẢNH: GETTY

Sóng gió “chính trường FAT” chưa dừng lại ở đó khi vào sáng nay, cựu chủ tịch FAT giai đoạn 2008-2016 Worawi tuyên bố đã đệ đơn yêu cầu FIFA xem xét những khuất tất trong cuộc bầu cử. Trước đó, cơ quan quản lý bóng đá thế giới cũng kết hợp với AFC, AFF cử thành viên giám sát cuộc bầu cử ghế chủ tịch FAT.



Đinh Thanh Bình và các cầu thủ tập luyện trong màu áo CLB Công an nhân dân. ẢNH: ANH VỸ

HA Gia Lai chi viện cầu thủ cho CLB hạng Nhì

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức vừa quyết định chi viện 9 cầu thủ trẻ cho CLB Công an nhân dân thi đấu giải hạng Nhì quốc gia 2020.

Nổi bật trong số này có các tuyển thủ từng tham dự VCK U-20 World Cup 2017 gồm Đinh thanh Bình, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam và các cầu thủ Tiến Đạt, Minh Quyền, Phan Du Học, A Sân, Duy Kiên và thủ môn Rmah Sươ. Đây cũng là những cầu thủ mùa trước được đội bóng phố núi cho Bình Định mượn thi đấu ở giải hạng Nhất.



CLB Công an nhân dân đặt mục tiêu thăng hạng Nhất mùa sau. ẢNH: ANH VỸ

Tại SEA Games 30, Thanh Sơn cũng là cầu thủ trưởng thành từ lò đạo tạo HA Gia Lai cùng các đồng đội tạo nên lịch sử, đem về chiếc HCV khu vực đầu tiên sau 60 năm. Với Đinh Thanh Bình sau nửa mùa 2018 “trôi dạt” ở Viettel tranh tài giải hạng Nhất, anh được HA Gia Lai rút về nhưng không thể cạnh tranh suất đá đội hình chính và tiếp tục đầu quân cho CLB Bình Định mùa giải 2019.

Cùng với việc cho mượn quân, bầu Đức còn hào phóng đồng ý cho đoàn quân của HLV Phạm Quang Thành tập luyện tại trung tâm Hàm Rồng, sử dụng sân Pleiku làm sân nhà với mục tiêu đoạt chức vô địch để lên chơi ở giải hạng Nhất mùa sau.