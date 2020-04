Sức ép lớn của ông Park

Quãng nghỉ rất dài do dịch bệnh COVID-19 hoành hành đã khiến cả làng bóng thế giới bị động và bóng đá Việt Nam không ngoại lệ. Nó phá sản những kế hoạch của các giải đấu quốc tế, đặc biệt là các trận vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022 khu vực châu Á. Mạch hưng phấn năm trận bất bại của thầy trò HLV Park Hang-seo tạm hoãn lại, thay vào đấy là chuỗi ngày dài đáng sợ bởi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.



Đây cũng là lúc để ông thầy người Hàn Quốc chiêm nghiệm và rút tỉa ra những bài học quý giá sau hai năm thăng hoa cùng một nốt trầm từ thất bại của đội tuyển trẻ ở vòng chung kết U-23 châu Á hồi đầu năm 2020. Rõ ràng cách chơi không mới và hầu hết con người cũ trong tay ông Park không còn xa lạ với nhiều đối thủ đang nỗ lực tìm cách lấy lại những gì đã mất từ ông thầy rất quái.

Có thể ông Park gặp chút may mắn ở lượt trận thứ sáu vòng loại World Cup lẽ ra phải làm khách trên sân của đội nhì bảng Malaysia đang lên khí thế ngày 31-3 bị dời lại gần cuối năm để tránh dịch. Nguyên do nhiều học trò của thầy Park, chủ yếu ở hàng phòng ngự bị chấn thương, cần nhiều thời gian hồi phục. Tuy nhiên, cái khó của ông thầy Hàn không chỉ cứ trông mong vào dàn cựu binh, bất chấp phong độ của họ, mà điều cần thiết hơn là làm mới đội hình và cách chơi cũ.



HLV Park Hang-seo sẽ phải làm mới đội tuyển mà ông từng thành công trong hai năm qua. Ảnh: NGỌC DUNG



Thời gian nghỉ bất đắc dĩ vì dịch sẽ tạo cơ hội cho các tuyển thủ như Đình Trọng hồi phục và tìm lại phong độ. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong lúc cả làng bóng đá Việt Nam bị đóng băng do dịch bệnh, ông Park có nhiều thời gian hơn để nghiền ngẫm về mình và các đối thủ, như ông nói là ngày nào cũng thảo luận với các trợ lý hoặc VFF để hoàn chỉnh con đường phù hợp tối ưu cho đội tuyển. Ông cũng bỏ công nghiên cứu nhiều về lối chơi của đối thủ sẽ gặp, từ ba trận còn lại ở vòng loại cúp thế giới cho đến những đội bạn thân quen trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, vấn đề của ông Park ở thời điểm này khác hẳn với hơn hai năm trước thừa hưởng một nền tảng tương đối vững chắc từ các tiền nhiệm với lứa cầu thủ trẻ và chớm lão tướng dày dạn bản lĩnh trận mạc. Nghiệt nỗi trong quá trình chăm lo gặt hái những thành quả, các đội hình của thầy Park dần rơi rụng và mai một đi, với một vài cuộc chia tay do tuổi tác, phần còn lại no nê với cảm giác cũ kỹ hoặc yếu đi so với chính mình, hay vì chấn thương khó trở lại phong độ cao nhất.

Hy vọng HLV Park Hang-seo sẽ không bị động trong mùa dịch COVID-19 với những phương án mới tạo nên sức bật mới cho bóng đá Việt Nam khi bóng lăn trở lại với hai mục tiêu lớn năm 2020.