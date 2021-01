Các trận đấu khác vòng 2 V-League • Bình Định - Sài Gòn FC (BĐTV trực tiếp 17 giờ ngày 23-1): Do không kịp làm mặt cỏ sân Quy Nhơn, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng phải chọn sân Nha Trang làm sân nhà tiếp Sài Gòn FC. Tân binh Bình Định rất muốn thắng để lấy may cho mục tiêu trụ hạng nhưng rất khó lòng để qua mặt HLV Vũ Tiến Thành và các học trò mạnh hơn, giàu kinh nghiệm lẫn ứng biến giỏi hơn. Hòa cũng là một thất bại của Sài Gòn FC. • Hải Phòng - Nam Định (ThethaoTV trực tiếp 18 giờ ngày 23-1): Ngẫu nhiên sau lượt đầu, cả hai đội này đều thắng và chia nhau những ngôi đầu bảng dù không được đánh giá cao. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn và biết người, biết mình giúp họ gặp ai cũng thận trọng đá với tư tưởng không thua. Các đối thủ mạnh hơn cỡ Viettel, Hà Nội bị trả giá ngay lượt đầu là minh chứng rõ nhất. Nhưng khi gặp nhau, cả hai có dàn cầu thủ mạnh về tinh thần và trình độ như nhau dễ thấy một trận hòa. • Than Quảng Ninh - SHB Đà Nẵng (ThethaoTV trực tiếp 18 giờ ngày 24-1): Thế làm khách nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có khả năng lấy 3 điểm nhiều hơn bởi sự từng trải của các cầu thủ có nhiều năm đá chung ổn định với nhau. Ngược lại, Than Quảng Ninh với lứa cầu thủ trẻ và tân HLV Hoàng Thọ khá mong manh dù có trận ngược dòng thắng Hà Tĩnh ở lượt khai mạc. • TP.HCM - Hà Tĩnh (BĐTV trực tiếp 19 giờ 15 ngày 24-1): Tiền vệ đắt giá Lee Nguyễn vừa xong thời hạn cách ly vừa ra sân tập luyện với đồng đội nhưng khó ra sân do chưa bảo đảm nền tảng thể lực và cần thêm sự thích nghi. Đấy là một thiệt thòi cho chủ sân Thống Nhất sau khi thua trận ra quân rất muốn lấy lại những gì mình đã mất. Cái khó của HLV Polking là chưa rành rẽ V-League và chưa đủ thời gian hàn gắn những mắt xích mới của TP.HCM. Đội khách Hà Tĩnh có thể dựa vào sự khập khiễng của chủ nhà để tìm ít nhất 1 điểm. TT