Manchester United đã ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo từ gã khổng lồ nước Ý Juventus trong một trong những vụ chuyển nhượng lớn nhất mùa hè. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã trở lại Old Trafford sau 12 năm kể từ khi rời CLB để đến Real Madrid vào ngày cuối cùng của mùa giải 2008.

Tuy nhiên, đối thủ không đội trời chung của Manchester United là Manchester City vốn dường như đã là ứng cử viên nặng ký cho chữ ký của Cristiano Ronaldo vài ngày trước kì chuyển nhượng. Đội bóng của Pep Guardiola đang tìm kiếm một tiền đạo mới và được cho là đã xác định cầu thủ 36 tuổi là một tân binh tiềm năng.

Nhưng Cristiano Ronaldo cuối cùng đã tái gia nhập Manchester United sau khi Manchester City rút khỏi cuộc đua. Lý do khiến The Citizens từ bỏ cơ hội giành danh hiệu Quả bóng vàng năm lần đã được đưa ra ánh sáng.



Ronaldo không có cửa về Man City do sân Etihad có nhiều cầu thủ tấn công tốt. Ảnh: CGI.

Theo nhà báo Guillem Balague, Manchester City đã quyết định không ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo vì họ cảm thấy rằng họ có quá đủ cầu thủ ở hàng tấn công. Gã khổng lồ của Premier League thậm chí còn cân nhắc việc bán hai hoặc ba tiền đạo vào mùa hè.

Bernardo Silva và Raheem Sterling nằm trong số những tiền đạo của Manchester City được nhắc đên nhiều với khả năng ra đi vào mùa hè. Tuy nhiên, bộ đôi này đã ở lại sân vận động Etihad.

Manchester City hiện đang tiến gần hơn đến việc bán một trong những tiền đạo của họ ra khỏi đội bóng. The Citizens được cho là đã đạt được thỏa thuận với Barcelona về việc bán Ferran Torres với mức phí ban đầu 55 triệu euro trước kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Việc Manchester City có hàng công rất tốt cũng được sự hậu thuẫn của HLV Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tiết lộ rằng nhà vô địch nước Anh sẽ không ký hợp đồng thay thế Ferran Torres vào tháng 1-2022.

Guardiola chia sẻ trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi sẽ không mang về một tiền đạo nào vào đầu năm sau. Đây là kế hoạch đã tính từ trước. Man City đang có đầy đủ những gương mặt xuất sắc mà không cần phải xáo trộn với tân binh nào nữa”.



Chân sút người Bồ Đào Nha đã 36 tuổi vẫn có cách tỏa sáng riêng. Ảnh: CGI.

Manchester City đang đứng đầu bảng Premier League với 44 điểm. Nhưng liệu đội bóng của Pep Guardiola có thể sẽ tiếc một siêu sao như Ronaldo khi từ chối cơ hội ký hợp đồng với anh và cho phép anh gia nhập Manchester United hay không?

Tiền đạo 36 tuổi đang có phong độ tốt trong màu áo Quỷ đỏ ở mùa giải này. Cristiano Ronaldo đã ghi 13 bàn và cung cấp hai đường kiến tạo sau 18 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đến nay.

Trong khi đó, Riyad Mahrez đứng đầu bảng xếp hạng ghi bàn cho Manchester City, ghi 11 bàn sau 23 lần ra sân. Việc The Citizens thiếu một tay săn bàn xuất sắc như Cristiano Ronaldo đã được chứng kiến trong một số trận đấu của họ, như trận gặp Southampton và Tottenham Hotspur trong giải đấu vừa qua.