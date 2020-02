Xuân Trường từ Hàn về đấu Cúp Quốc gia; Quỷ đỏ kiện The Sun

HA Gia Lai cập nhật Xuân Trường vào danh sách đá Cúp Quốc gia

Đang trong thời gian chữa chấn thương nhưng tiền vệ đội tuyển Việt Nam, Lương Xuân Trường vừa được đội bóng phố núi bổ sung vào danh sách đăng ký tranh tài Cúp Quốc gia 2020.



Minh Vương đến thăm Xuân Trường tại Hàn Quốc. ẢNH: HAGLFC

Được biết ở đợt chốt danh sách sơ bộ cho giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 3-4 tới, HA Gia Lai không đăng ký cầu thủ người Tuyên Quang do anh đang trong quá trình tập hồi phục chấn thương tại Hàn Quốc. Thế nhưng do tránh dịch virus Corona, Cúp Quốc gia buộc dời ngày khởi tranh từ 7-2 sang 3-4, khoảng thời gian đủ để Xuân Trường kịp bình phục và sẵn sàng ra sân thi đấu.



Tiền vệ Xuân Trường trong màu áo CLB HA Gia Lai. ẢNH: HAGLFC

Trước đó, ở đợt tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng loại World Cup 2022 tiếp tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình, Xuân Trường bất ngờ dính chấn thương đầu gối chân phải. Ngay sau đó, cầu thủ HA Gia Lai được đưa sang Hàn Quốc phẫu thuật và tập hồi phục tại đây. Dự kiến Xuân Trường sẽ trở lại sân cỏ tập luyện, muộn nhất vào khoảng tháng Tư.

Theo lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2020, HA Gia Lai sẽ đá trận mở màn trên sân Thiên Trường của CLB Nam Định.



Guardiola và Klopp. ẢNH: GETTY

Klopp vượt Guardiola, phá vỡ kỷ lục Ngoại hạng Anh

Vị thuyền trưởng đang thăng hoa cùng CLB Liverpool, Jurgen Klopp vượt “đại kình địch” Pep Guardiola nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng Một tại Ngoại hạng Anh.

Chỉ tính riêng mùa giải 2019-2020, đã lần thứ 5 Klopp được vinh danh danh hiệu này sau các lần thắng giải vào các tháng 8; 9; 11 và 12-2019. Cùng với lần thứ 5 này, Klopp cũng vượt qua kỷ lục 4 lần được Guardiola thiết lập tại mùa bóng 2017-2018. Tổng cộng trong suốt sự nghiệp gắn bó tại Ngoại hạng Anh, Klopp 8 lần giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng, vượt qua Guardiola, HLV Ralph Hasenhuttl (Southampton) lẫn Nigel Pearson (Watford).



Klopp lập kỷ lục 5 lần giành giải HLV xuất sắc nhất tháng trong cùng một mùa bóng. ẢNH: GETTY

Cùng với thành công của Klopp, Liverpool cũng đang dẫn đầu tuyệt đối trên bảng xếp hạng Premier League với 72 điểm sau 25 vòng đấu, bỏ xa đội nhì bảng, cũng là nhà ĐKVĐ Man City do Guardiola dẫn dắt đến 22 điểm.

Ở vòng đấu 26 diễn ra lúc 00 giờ 30 ngày 16-2 tới, Liverpool có chuyến làm khách đến sân Carrow Road của Norwich, đối thủ hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng.



Đoạn video ghi lại cảnh CĐV quá khích tấn công nhà Woodward. ẢNH: CMH

Manchester United khiếu nại The Sun

Theo Reuters, đội chủ sân Old Trafford cho biết, đã chính thức khiếu nại tờ báo Anh The Sun vì cho rằng, họ đã nhận được thông báo trước về vụ tấn công nhà giám đốc điều hành CLB Ed Woodward diễn ra hồi tháng trước.

Trước đó vào ngày 28-1, đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, một nhóm người tập trung bên ngoài nhà của Woodward tại Cheshire, đồng lớn tiếng đe dọa cùng hành động đốt pháo sáng. Thời điểm đó, cả gia đình giám đốc điều hành Man United đều không có ở nhà.

Quỷ đỏ đã chính thức gửi đơn khiếu nại The Sun lên Independent Press Standards Organisation (IPSO), “CLB tin rằng The Sun đã nhận được thông báo trước về cuộc tấn công, bao gồm những thiệt hại hình sự lẫn ý định đe dọa và phóng viên đã có mặt lúc thời điểm vụ việc xảy ra. Chất lượng hình ảnh kèm theo câu chuyện cho thấy một nhiếp ảnh gia cũng có mặt vào thời điểm đó.

Phóng viên không chỉ không thực hiện nghĩa vụ cơ bản của một thành viên có trách nhiệm trong xã hội để báo cáo về một tội ác sắp xảy ra và ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn và thiệt hại hình sự, sự hiện diện của anh ta còn khuyến khích và khen thưởng thủ phạm. Chúng tôi tin rằng điều này đã vi phạm rõ ràng cả quy tắc và đạo đức báo chí của biên tập viên IPSO”.



Giám đốc điều hành CLB Man United Ed Woodward. ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn của The Sun cho biết: "The Sun hoàn toàn lên án vụ tấn công vào nhà của ông Woodward và rất vui khi được hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra nào của cảnh sát. Giống như các tờ báo khác, The Sunhỗ trợ hết lòng và sẽ bảo vệ quyền lợi của mình”.