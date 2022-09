Thêm 5 sân bay tạm đóng cửa do bão Noru

(PLO)- Tính đến thời điểm này có 10/22 sân bay cả nước tạm thời đóng cửa để ứng phó bão Noru.

Để ứng phó với bão số 4 (bão Noru), Cục Hàng không Việt Nam vừa tạm ngừng khai thác thêm năm cảng hàng không gồm:

Cảng hàng không Vinh từ 3 giờ ngày 28-9 đến 16 giờ ngày 28-9-2022 (giờ địa phương); Cảng hàng không Đồng Hới từ 22 giờ ngày 27-9 đến 20 giờ ngày 28-9 (giờ địa phương); Cảng hàng không Tuy Hòa từ 15 giờ 30 ngày 27-9 đến 8 giờ ngày 28-9-2022 (giờ địa phương); Cảng hàng không Buôn Ma Thuột từ 12 giờ ngày 27-9 đến 11 giờ 59 ngày 28-9-2022; Cảng hàng không Liên Khương từ 16 giờ ngày 27-9 đến 15 giờ 59 ngày 28-9-2022 (giờ địa phương).

Như vậy, tính đến thời điểm này có 10/22 sân bay cả nước tạm thời đóng cửa để ứng phó bão số 4.

Các hãng hàng không cũng liên tục cập nhật thay đổi lịch khai thác do bão số 4 như hủy chuyến, bay sớm hoặc chậm hơn so thời gian dự kiến. Các hãng hãng hàng không Việt Nam cho biết có hàng trăm chuyến bay nội địa và quốc tế với hàng chục nghìn khách bị hủy, chậm chuyến so kế hoạch trước đó. Theo đó, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách cần chủ động thời gian, phương án di chuyển, đảm bảo đến sân bay kịp thời.

Nhà chức trách hàng không lưu ý, hành khách bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru sẽ được hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu (nếu còn chỗ).

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này cần theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng qua fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

PHONG ĐIỀN