Thị trường lao động nửa cuối năm 2023 vẫn còn khó khăn

(PLO)- Thị trường tuyển dụng và việc làm nửa cuối năm 2023 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và chưa ghi nhận nhiều động thái tích cực từ phía các doanh nghiệp.

Theo ghi nhận của nhà cung cấp các giải pháp tuyển dụng Adecco Việt Nam, thị trường tuyển dụng sáu tháng đầu năm 2023 vẫn còn ảm đạm. Nhu cầu tuyển dụng giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, một số lĩnh vực như tín dụng, bất động sản và bán lẻ, nhu cầu tuyển dụng sụt giảm nhiều nhất.

Theo Tổng cục thống kê, số người có việc làm quý II-2023 tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước nhưng tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cao hơn so với quý vừa rồi.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Giám đốc Dịch vụ tư vấn tuyển dụng khu vực Hà Nội, Adecco Việt Nam, phân tích: Nền kinh tế trong nước và trên thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, các doanh nghiệp tinh gọn cơ cấu nhân sự, tập trung tuyển dụng các vị trí thay thế hoặc chọn lọc hơn trong việc lấp đầy các vị trí trống và giảm tối đa việc tuyển mở rộng các vị trí mới.

Những xu hướng này đang xảy ra ở nhiều ngành công nghiệp, gây ra sự chênh lệch đáng kể do nguồn cung nhân lực quá mức và nguồn cầu lao động hạn chế. Điều này dẫn đến thị trường việc làm vô cùng cạnh tranh.

Bộ phận dịch vụ tư vấn tuyển dụng, Adecco Việt Nam thông tin thêm, đơn hàng trong ngành sản xuất công nghiệp tiếp tục sụt giảm dẫn đến tình trạng sa thải nhiều lao động, tập trung trong lĩnh vực điện tử/bán dẫn, dệt may, nội thất và hóa chất...

Bên cạnh đó, xu hướng các nhà máy đang tập trung vào số hóa, tự động hóa, sản xuất tinh gọn và chính sách zero-carbon đã dẫn đến sự thay đổi trong yêu cầu lao động. Trong đó nhu cầu đối với lao động thủ công có kỹ năng thấp ngày càng giảm.

Các chuyên gia Adecco dự báo, thị trường tuyển dụng và việc làm nửa cuối năm 2023, vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và chưa ghi nhận nhiều động thái tích cực từ phía các doanh nghiệp.

Một số ngành dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường việc làm như công nghệ, chăm sóc sức khỏe, thương mại điện tử, năng lượng tái tạo và dịch vụ kỹ thuật số với nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng đối với các chuyên gia lành nghề.

PHONG ĐIỀN