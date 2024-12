Thị trường ô tô 'nóng' lên nhờ loạt khuyến mãi khủng mùa Tết

Bước sang tháng 12, chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm, các hãng xe vẫn duy trì các chương trình khuyến mãi, bao gồm giảm 50-100% lệ phí trước bạ và nhiều ưu đãi khác.

Anh Hoàng Minh (Quận 7, TP.HCM) cho biết đã mua chiếc Toyota Vios vào tháng 11 vừa qua. “Đây là lần đầu tiên gia đình tôi mua ô tô. Với chính sách giảm lệ phí trước bạ, tôi tiết kiệm hơn 30 triệu đồng, còn đại lý thì hỗ trợ cả bảo hiểm lẫn camera lùi.

Sau khi tính toán, tổng chi phí lăn bánh chiếc Vios bản G chỉ hơn 520 triệu đồng, mức này rất phù hợp với ngân sách của gia đình tôi,” anh Minh chia sẻ.

Anh Minh cho biết, trước đây, việc chi ra hơn nửa tỉ đồng cho một chiếc xe là điều rất đắn đo, nhưng ưu đãi hiện tại đã giảm đáng kể gánh nặng tài chính. Bởi nếu so với trước đây, khi chưa có chính sách giảm lệ phí trước bạ, mẫu xe này có giá lăn bánh khoảng 620 triệu đồng.

Còn với anh Quang Hà (quận Bình Thạnh), quyết định sở hữu chiếc Hyundai Santa Fe Premium không chỉ vì giá xe đang ở mức hấp dẫn mà còn vì những lợi ích dài hạn của dòng xe SUV cao cấp.

“Gia đình tôi đã cân nhắc mua xe từ đầu năm nhưng phải chờ đến tháng 12 để tận dụng chính sách giảm giá lên đến 78 triệu đồng và khuyến mãi GPS. Chiếc Santa Fe Premium với giá lăn bánh khoảng 1,3 tỉ đồng là lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình đi du xuân năm nay”, anh Hà cho biết thêm.

Đặc biệt, một số khách hàng trẻ tuổi cũng tận dụng cơ hội này để sở hữu xe ô tô phục vụ công việc và nhu cầu cá nhân.

Anh Duy Cường, nhân viên kinh doanh tại Bình Dương chia sẻ: “Tôi vừa mua chiếc Hyundai Accent với giá giảm 45 triệu đồng từ đại lý. Với gói vay ưu đãi lãi suất 5,99% từ ngân hàng, tôi chỉ phải trả trước khoảng 150 triệu đồng và phần còn lại trả góp mỗi tháng chưa tới 10 triệu đồng. Đây là khoản đầu tư hợp lý để phục vụ công việc di chuyển thường xuyên của tôi”.

Khách đặt mua xe tăng

Không chỉ khách hàng, các đại lý ô tô cũng bước vào mùa cao điểm của thị trường ô tô.

Đại diện đại lý kinh doanh ô tô Toyota tại TP.HCM thông tin: Chúng tôi ghi nhận lượng khách đến xem và đặt mua xe tăng mạnh từ tháng 10, đạt đỉnh vào tháng 11 khi chính sách giảm lệ phí trước bạ sắp hết hiệu lực.

"So với tháng 9, lượng khách đặt xe đã tăng tới 40%. Đặc biệt, các dòng xe phổ thông như Toyota Vios, Hyundai Accent là những mẫu bán chạy nhất", vị đại diện đại lý cho biết.

Theo đại lý này, sang tháng 12 -2024, Toyota tiếp tục ưu đãi cho khách hàng mua các mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross trong tháng 12, được hỗ trợ 50% - 100% lệ phí trước bạ tùy mẫu xe.

Ngoài ra, khách còn được hãng xe này hỗ trợ trả góp với lãi suất 5,99%/năm. Kỳ vọng với chính sách kích cầu này sẽ thu hút khách hàng mua xe mùa Tết 2025, tăng doanh số bán hàng.

Đại diện của Hyundai Việt Nam cũng cho biết doanh số của hãng tăng trưởng liên tục từ 6.500 xe trong tháng 10 và 8.000 xe trong tháng 11. Dù chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đã kết thúc vào tháng cuối năm, hãng này vẫn đặt mục tiêu bán 6.000 xe.

Ông Phạm Ngọc Thân, Tổng Giám đốc Sài Gòn Ford nhìn nhận, Chính phủ đã có những chính sách kích cầu nhằm tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam, trong đó chính sách về giảm lệ phí trước bạ. Có thể thấy hiệu ứng của chính sách này là rất tốt đối với thị trường ô tô trong nước.

Cụ thể, trong 3 tháng qua chỉ số kinh doanh của ngành có tăng trưởng, đặc biệt trong tháng 11. Trước đó nhiều người cũng mong ngóng nên thời điểm bắt đầu áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ là mọi người xuống tiền mua xe. Theo đó, tháng 11 là tháng cuối áp dụng chính sách này nên nhiều người mua xe và các hãng cũng chạy đua với lệ phí trước bạ.

“Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng đang bị chịu nhiều tác động sâu sắc vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Thông thường các năm trước thời điểm cuối năm là người mua xe sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế hiện nay và đã hết thời hạn áp dụng Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ thì đòi hỏi các hãng phải kích cầu bằng cách khác nhau để thu hút người mua xe dịp cuối năm”- ông Thân chia sẻ thêm.

Bà Nguyễn Thị Hiền, chuyên gia ô tô cho rằng, người tiêu dùng đã dồn quyết định mua xe vào giai đoạn được giảm lệ phí trước bạ, khiến nhu cầu tiềm năng có thể giảm sút trong ngắn hạn. Vì vậy, để duy trì đà tăng trưởng thị trường ô tô, các hãng xe buộc phải đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi.

“Dự kiến, đầu năm 2025, các chính sách kích cầu mới như hỗ trợ tài chính, giảm giá sâu, hoặc tặng bảo hiểm và dịch vụ hậu mãi sẽ được triển khai để bù đắp tác động từ việc không còn chính sách giảm lệ phí trước bạ”- bà Hiền nói.

Theo TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế, dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 vừa được Bộ Công Thương lấy ý kiến. Đến năm 2030, thị trường ô tô Việt Nam dự kiến tăng trưởng bình quân 14 - 16%/năm, với tổng lượng tiêu thụ đạt khoảng 1 - 1,1 triệu xe. Trong đó, xe điện và xe hybrid, năng lượng mặt trời chiếm 350.000 chiếc. Sản lượng xe lắp ráp trong nước dự kiến đạt 600.000 - 700.000 chiếc, tăng 18 - 20%/năm.

TS Nhân nhận xét, chiến lược trên tập trung theo hướng phát triển ngành ô tô điện, hybrid và các phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Nhưng để đạt được số lượng tiêu thụ lớn thì quan trọng nhất vẫn là giá ô tô, nhưng giá ô tô Việt Nam vẫn cao hơn các nước trong khu vực vì cơ cấu giá chủ yếu là thuế và phí, nhất là thuế tiêu thụ đặc biệt.

“Do vậy, để kích cầu tiêu thụ ô tô thì cần chính sách điều chỉnh mức thuế tiêu thụ đặc biệt cho từng loại xe để giảm giá ô tô, tăng sức mua”- TS Nhân chia sẻ.

Doanh số bán ô tô tăng những tháng cuối năm

Theo Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường ô tô của các đơn vị thành viên trong tháng 11-2024 đạt 44.200 xe, tăng 14% so với tháng 10-2024 (38.761 xe) và tăng 58% so so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức doanh số cao nhất kể từ đầu năm.

Trong tổng doanh số bán hàng này, có hơn 34.800 xe du lịch, tăng 15%; hơn 9.000 xe thương mại, tăng 9% và 348 xe chuyên dụng, tăng 54% so với tháng trước.

Xét về nguồn gốc xuất xứ, xe lắp ráp trong nước tiếp tục chiếm ưu thế với hơn 25.000 xe, tăng 19% so với tháng trước, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt trên 19.000 xe, tăng 8%.

Tính chung doanh số cả VAMA, VinFast và TC Group, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 11 đạt trên 70.000 xe, xác lập kỷ lục mới về tiêu thụ trong một tháng. Qua đó, nâng tổng doanh số ô tô tiêu thụ tại Việt Nam 11 tháng năm 2024 vượt con số 400.000 xe.